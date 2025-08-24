मिर्च पाउडर और लाठियों से पुलिस पर किया हमला, मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में दीवाला गांव में बीते गुरुवार को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
Trending Photos
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में दीवाला गांव में बीते गुरुवार को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में पुलिस 6 महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. मामले में 22 आरोपियों को नामजद किया गया है.
पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि बीते 11 अगस्त को दीवाला गांव में गौतम मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक के 11वें पर गांव में आयोजित भोज के कार्यक्रम के दौरान मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने मोताने की मांग करते हुए मांगीलाल मीणा और राहुल मीणा के मकान में आगजनी और तोड़फोड़ की.
यह भी पढ़ें- जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वंदे भारत ट्रेन और एयरपोर्ट विकास पर जताया आभार
इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और मौजूद लोगों ने मकान को घेर लिया. सूचना पर कोटडी थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो पहले से अपने हाथों में लठ्ठ, पत्थर, कुल्हाड़ी और मिर्च पाउडर लिए इन लोगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए.
इस दौरान पुलिस जीप में भी तोड़फोड़ की गई. पुलिसकर्मियों ने जैसे-तैसे भाग कर अपनी जान बचाई. इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 22 आरोपियों को नामजद किया था और उनकी तलाश में 6 टीमें गठित की गई थी. एसपी बी आदित्य ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को हमले में शामिल 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था. आज 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!