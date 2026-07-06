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प्रतापगढ़ में 45 किलो डोडाचूरा के साथ तस्कर गिरफ्तार, दो जंगल में फरार

प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45.36 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा जब्त किया है. बरवाड़ा नाके पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार और एस्कॉर्ट कर रही बाइक को पकड़कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए. जब्त डोडाचूरा की कीमत करीब 6.80 लाख रुपये बताई गई है. वहीं, एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने 2022 के 30 क्विंटल डोडाचूरा तस्करी मामले में दो साल से फरार आरोपी कमल को भी गिरफ्तार किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 06, 2026, 04:39 PM|Updated: Jul 06, 2026, 04:39 PM
प्रतापगढ़ में 45 किलो डोडाचूरा के साथ तस्कर गिरफ्तार, दो जंगल में फरार
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 किलो 360 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा जब्त किया है. पुलिस ने डोडाचूरा की तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार और एस्कॉर्ट में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है.

कीमत 6 लाख 80 हजार रुपये

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जब्त डोडाचूरा की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में गठित टीम ने 4 जुलाई 2026 को बरवाड़ा नाका पर नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की.

पुलिस के अनुसार, नाकाबंदी के दौरान अचलपुरा की ओर से एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और उसके पीछे स्विफ्ट कार आती दिखाई दी. पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक को रुकने का इशारा किया तो उसने पीछे आ रही कार चालक को वापस लौटने का संकेत दिया. कार चालक ने वाहन मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कार बंद हो गई. इसके बाद चालक और पीछे बैठा एक व्यक्ति कार छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले, जबकि आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया.

तीन कट्टों से 45 किलो 360 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा

पूछताछ में उसने अपना नाम गणपतराम पिता जगमालाराम विश्नोई (44) निवासी दांता, थाना सांचौर, जिला जालौर बताया. कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखे तीन कट्टों से 45 किलो 360 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से गणपतराम और एस्कॉर्ट कर रहे राहुल पिता मेघराज मालवीय (28) निवासी अचलपुरा, थाना छोटीसादड़ी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल को जब्त कर छोटीसादड़ी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 एवं 29 के तहत मामला दर्ज किया है. फरार आरोपियों की तलाश और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

एक और मामले में पुलिस ने की कार्रवाई

वहीं, जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक और कार्रवाई की गई. पुलिस थाना धमोतर और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में पिछले दो वर्षों से फरार चल रहे आरोपी कमल उर्फ कमलेश पिता मांगीलाल पाटीदार निवासी काजलीखेड़ा, थाना रठांजना को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में कई गई.

थानाधिकारी घीसूलाल ने बताया कि पुलिस के अनुसार 1 मार्च 2022 को थाना धमोतर के सामने की गई कार्रवाई में एक आईसर ट्रक कंटेनर से 153 प्लास्टिक के कट्टों में भरा 30 क्विंटल 41 किलो 100 ग्राम अफीम का अधकुचला डोडाचूरा बरामद किया गया था. इस मामले में थाना धमोतर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही थी.

जांच के दौरान सामने आया कि बरामद डोडाचूरा की खरीद-फरोख्त में कमल उर्फ कमलेश भी शामिल था.

अपने साथी दिनेश उर्फ कालू फींच की गिरफ्तारी के बाद से वह करीब दो वर्षों से फरार चल रहा था. पुलिस ने तकनीकी सूचना और मुखबिर की मदद से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और नियमानुसार एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के तहत गिरफ्तार किया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य आरोपियों और नेटवर्क के संबंध में अनुसंधान कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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