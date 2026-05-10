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Pratapgarh: रात के अंधेरे में थार में हो रही थी अवैध सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले  की पुलिस ने 36 कार्टन अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. रात के अंधेरे में थार गाड़ी से सप्लाई की जा रही थी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: May 10, 2026, 02:41 PM|Updated: May 10, 2026, 02:41 PM
Pratapgarh: रात के अंधेरे में थार में हो रही थी अवैध सप्लाई, 2 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 36 कार्टन अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त महिंद्रा थार गाड़ी को भी जब्त किया है.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निदेशन में थानाधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पुलिस के अनुसार, 9 मई को हेड कांस्टेबल हरीश कुमार मय जाप्ता क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इस दौरान नांदवेल फंटे की ओर जाने वाले रास्ते पर शौली तालाब के पास एक महिंद्रा थार गाड़ी संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी. पुलिस ने वाहन को रुकवाकर पूछताछ की तो चालक और उसके साथ बैठे व्यक्ति ने गाड़ी में रखे सामान के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

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संदेह होने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें खाकी रंग के 36 कार्टनों में अवैध शराब भरी हुई मिली. शराब परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज या अनुज्ञापत्र मांगने पर दोनों आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकें. इस पर पुलिस ने महिंद्रा थार गाड़ी नंबर एमपी को जब्त कर दोनों आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया.
मामले में थाना कोटड़ी पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है. गिरफ्तार आरोपियों में श्यामसिंह पिता कानसिंह उर्फ कन्हैयालाल राजपूत निवासी हरचंदी थाना भावगढ़ जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) और कृष्णपालसिंह पिता बन्नेसिंह शक्तावत निवासी कोटड़ी थाना कोटड़ी जिला प्रतापगढ़ शामिल हैं.

वहीं, प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब और अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी दीपक कुमार पुनिया मय पुलिस जाब्ता एवं डीएसटी टीम ने 9 मई को यह कार्रवाई की. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर अंग्रेजी शराब और विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस और डीएसटी टीम ने कानगढ़ से लुणियाकुड़ी रोड पर नाकाबंदी कर दोनों मोटरसाइकिलों को रुकवाकर तलाशी ली.
तलाशी के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक रामलाल पिता अमरू मीणा निनामा निवासी उठेल थाना सालमगढ़ के कब्जे से अंग्रेजी शराब के पांच कार्टून बरामद किए गए. वहीं, दूसरी मोटरसाइकिल चालक गोवर्धन पिता कालूराम मीणा निवासी वागतलाब थाना दानपुर जिला बांसवाड़ा के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, डिटोनेटर (जिलेटिन छड़) और डेटोनेटिंग फ्यूज बरामद किया गया. पुलिस ने गिनती के बाद कुल 60 डिटोनेटर (जिलेटिन छड़) जब्त किए. दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब अवैध शराब और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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