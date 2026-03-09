Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh: गेहूं की फसल के बीच हो रही थी अवैध गांजे की खेती, 41 किलो 685 ग्राम गांजा जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गेहूं की फसल के बीच अवैध गांजे के पौधे लगाए हुए थे. उगाए गए 41 किलो 685 ग्राम अवैध गांजे को पुलिस ने जब्त किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Mar 09, 2026, 05:55 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 05:55 PM IST

Trending Photos

जयपुर में फिर लुढ़क गए सोने-चांदी के रेट, जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट भाव
7 Photos
jaipur gold silver rate

जयपुर में फिर लुढ़क गए सोने-चांदी के रेट, जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट भाव

राजस्थान में गर्मी का प्रकोप! विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में गर्मी का प्रकोप! विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट

सावधान राजस्थान! गर्मी में बाहर आते हैं ये 5 जहरीले सांप, जानें कैसे करें बचाव
8 Photos
rajasthan poisonous snakes

सावधान राजस्थान! गर्मी में बाहर आते हैं ये 5 जहरीले सांप, जानें कैसे करें बचाव

Good News: राजस्थान के 3 जिलों के 1402 गांवों में पहुंचेगा पानी, 3523 करोड़ की मदद से 1.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
8 Photos
rajasthan government project

Good News: राजस्थान के 3 जिलों के 1402 गांवों में पहुंचेगा पानी, 3523 करोड़ की मदद से 1.5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

Pratapgarh: गेहूं की फसल के बीच हो रही थी अवैध गांजे की खेती, 41 किलो 685 ग्राम गांजा जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस थाना धरियावद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहूं की फसल के बीच उगाए गए 41 किलो 685 ग्राम अवैध गांजे को जब्त किया है.

जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. थानाधिकारी धरियावद राहुल गोयल ने बताया कि 8 मार्च को थानाधिकारी राहुल गोयल अपनी टीम के साथ अवैध शराब की धरपकड़ के लिए मौजा बिलकावास ऑडाफला क्षेत्र में पहुंचे थे.

गेहूं की फसल के बीच अवैध गांजा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी दौरान एक खेत में गेहूं की फसल के बीच अवैध गांजे के पौधे लगे हुए दिखाई दिए. आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर खेत के मालिक का नाम वक्ता पिता चावरा, जाति मीणा, निवासी बिलकावास ऑडाफला बताया गया.

जांच के दौरान पाया गया कि खेत में गेहूं की फसल के बीच-बीच में हरे पत्तों और फूलदार डोडिया वाले गांजे के पौधे उगाए गए थे.

41 किलो 685 ग्राम गांजा

पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए हरे, गीले पत्तियों और फूलदार गांजे के पौधों को जब्त किया. जब्त किए गए गांजे का कुल वजन 41 किलो 685 ग्राम पाया गया. कार्रवाई के दौरान आरोपी वक्ता मीणा मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है. इस संबंध में थाना धरियावद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

चित्तौड़गढ़ में भी पकड़ी गई अफीम
वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पारसोली थाना पुलिस नेकार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 27 पर हरपुर के पास नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी को रुकवाकर तलाशी ली. तलाशी के दौरान स्कूटी से 1 किलो 60 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई.

पुलिस ने मौके से स्कूटी चालक नंदलाल पुत्र बरदीचंद धाकड़ निवासी मेघनिवास थाना बेगूं को गिरफ्तार कर लिया. वहीं अफीम तस्करी में एस्कॉर्टिंग कर रहा बाबूलाल पुत्र नंदलाल धाकड़ निवासी नाल थाना पारसोली मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news