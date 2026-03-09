Pratapgarh: गेहूं की फसल के बीच हो रही थी अवैध गांजे की खेती, 41 किलो 685 ग्राम गांजा जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गेहूं की फसल के बीच अवैध गांजे के पौधे लगाए हुए थे. उगाए गए 41 किलो 685 ग्राम अवैध गांजे को पुलिस ने जब्त किया.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस थाना धरियावद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहूं की फसल के बीच उगाए गए 41 किलो 685 ग्राम अवैध गांजे को जब्त किया है.
जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. थानाधिकारी धरियावद राहुल गोयल ने बताया कि 8 मार्च को थानाधिकारी राहुल गोयल अपनी टीम के साथ अवैध शराब की धरपकड़ के लिए मौजा बिलकावास ऑडाफला क्षेत्र में पहुंचे थे.
गेहूं की फसल के बीच अवैध गांजा
इसी दौरान एक खेत में गेहूं की फसल के बीच अवैध गांजे के पौधे लगे हुए दिखाई दिए. आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर खेत के मालिक का नाम वक्ता पिता चावरा, जाति मीणा, निवासी बिलकावास ऑडाफला बताया गया.
जांच के दौरान पाया गया कि खेत में गेहूं की फसल के बीच-बीच में हरे पत्तों और फूलदार डोडिया वाले गांजे के पौधे उगाए गए थे.
41 किलो 685 ग्राम गांजा
पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए हरे, गीले पत्तियों और फूलदार गांजे के पौधों को जब्त किया. जब्त किए गए गांजे का कुल वजन 41 किलो 685 ग्राम पाया गया. कार्रवाई के दौरान आरोपी वक्ता मीणा मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है. इस संबंध में थाना धरियावद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
चित्तौड़गढ़ में भी पकड़ी गई अफीम
वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पारसोली थाना पुलिस नेकार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 27 पर हरपुर के पास नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी को रुकवाकर तलाशी ली. तलाशी के दौरान स्कूटी से 1 किलो 60 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई.
पुलिस ने मौके से स्कूटी चालक नंदलाल पुत्र बरदीचंद धाकड़ निवासी मेघनिवास थाना बेगूं को गिरफ्तार कर लिया. वहीं अफीम तस्करी में एस्कॉर्टिंग कर रहा बाबूलाल पुत्र नंदलाल धाकड़ निवासी नाल थाना पारसोली मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
