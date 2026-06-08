/Pratapgarh: बांध में डूबने से युवक की मौत, तलाश अभियान के दौरान दूसरी ओर तैरता मिला शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के बरडिया क्षेत्र में एक बांध में डूबने से 42 वर्षीय प्रभुलाल मीणा की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही रठांजना थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया गया.

बाद में बांध की दूसरी ओर पानी में शव तैरता हुआ मिलने पर मृतक की पहचान प्रभुलाल मीणा पुत्र हीरालाल मीणा निवासी बरडिया के रूप में हुई.

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जानकारी के अनुसार, बांध किनारे प्रभुलाल मीणा के कपड़े और जूते लावारिस अवस्था में मिले थे, जिसके बाद उनके पानी में डूबने की आशंका जताई गई. सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची तथा संभावित स्थान पर गहन तलाश अभियान चलाया गया.



तलाश के दौरान बांध की दूसरी ओर मौजूद एक महिला की नजर पानी में तैर रहे शव पर पड़ी. महिला ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और गोताखोरों को दी. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया. बाद में शव की पहचान प्रभुलाल मीणा के रूप में हुई.

रठांजना थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि बांध में डूबने की सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों को मौके पर भेजा गया था. संभावित स्थान पर तलाश अभियान चलाया जा रहा था, तभी दूसरी ओर शव तैरता हुआ दिखाई देने की सूचना मिली.

पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. मामले की जांच जारी है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है. बांध किनारे मिले कपड़े और जूतों के आधार पर शुरू हुआ तलाश अभियान अंततः प्रभुलाल मीणा के शव मिलने के साथ समाप्त हुआ.

पढ़िए राजस्थान हादसे की एक और खबर

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के भणकपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक किसान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया.

जानकारी के अनुसार, भणकपुरा निवासी 41 वर्षीय रतनलाल के घर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसी दौरान वह खुद ही बिजली के खंभे पर चढ़कर तार जोड़ने का प्रयास करने लगा. तार बांधते समय जिस प्लास का वह उपयोग कर रहा था, उसमें कट होने के कारण अचानक 11 केवी विद्युत लाइन का करंट उसके शरीर में प्रवाहित हो गया.

करंट लगते ही रतनलाल गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही नीचे गिर पड़ा। हादसे में उसके पेट और हाथ बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया.

फिलहाल रतनलाल का इलाज अलवर के सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. घटना के बाद गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है.