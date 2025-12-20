Zee Rajasthan
बड़ी साखथली से दुबई तक जीत की कहानी, जानें कैसे प्रतापगढ़ के बेटे आदित्य ने बढ़ाया देश का मान

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की छोटी-सी ग्राम पंचायत बड़ी साखथली के होनहार खिलाड़ी आदित्य प्रताप सिंह राणावत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल कर जिले, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है. दुबई में 14 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित रोल बॉल विश्व कप चैम्पियनशिप में विजेता बनी भारतीय टीम का हिस्सा बनकर आदित्य ने इतिहास रच दिया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 20, 2025, 12:00 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 12:00 PM IST

Pratapgarh News: जिले की छोटी-सी ग्राम पंचायत बड़ी साखथली के होनहार खिलाड़ी आदित्य प्रताप सिंह राणावत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल कर जिले, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है. दुबई में 14 से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित रोल बॉल विश्व कप चैम्पियनशिप में विजेता बनी भारतीय टीम का हिस्सा बनकर आदित्य ने इतिहास रच दिया.

भारतीय टीम के सभी खिलाड के उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत ने विश्व कप चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में आदित्य प्रताप सिंह राणावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनकी इस उपलब्धि पर समाज, गांव, जिला, प्रदेश एवं देशभर में हर्ष की लहर है. आदित्य प्रताप सिंह राणावत, बड़ी साखथली निवासी महेन्द्र सिंह के सुपुत्र एवं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संभाग प्रभारी डी.डी. सिंह राणावत के भतीजे हैं.


भारतीय टीम में चयन एवं विश्व कप जीत में योगदान देने पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के जिला व संभाग पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं. राणावत ने बताया कि आदित्य ने रोल बॉल खेल की शुरुआत इंदौर (मध्यप्रदेश) स्थित प्रेस्टीज कॉलेज में अध्ययन के दौरान की. कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के बल पर उन्होंने इंटर कॉलेज, ओपन टूर्नामेंट, जिला और राज्य स्तर पर खेलते हुए इंटर स्टेट चैम्पियनशिप में भाग लिया और विजेता टीम का हिस्सा बने.

इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया मान
मात्र 21 वर्ष की आयु में उनका इसी वर्ष भारतीय रोल बॉल टीम में चयन हुआ. उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है जब जिले के किसी खिलाड़ी का रोल बॉल खेल में भारतीय टीम के लिए चयन हुआ और भारतीय टीम विश्व विजेता बनी. यह उपलब्धि न केवल बड़ी साखथली गांव और प्रतापगढ़ जिले के लिए बल्कि राजस्थान एवं इंदौर-मध्यप्रदेश के लिए भी गर्व की बात है. आदित्य प्रताप सिंह राणावत की यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जिसने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से परिवार, समाज, गांव, जिला, प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

