Pratapgarh में अरेस्ट हुआ 'अरबाज खान', अवैध हथियार मामले में था फरार

Pratapgarh News: जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार मामले में फरार चल रहे आरोपी अरबाज खान निवासी हथुनिया को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ प्रकरण आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज था. पुलिस ने बताया कि 7 अगस्त को थाना अधिकारी हथुनिया मय जाब्ता गश्त पर थे.

इसी दौरान हथुनिया गांव का रहने वाला सलमान खान पठान पुलिस को देखकर घबरा गया और एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मौके पर फेंककर भाग खड़ा हुआ. पुलिस ने हथियार जब्त कर सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में अरबाज खान भी शामिल था. आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बच रहा था. लगातार तलाश के बाद पुलिस ने उसे भी धर दबोचा.

पुलिस का कहना है कि आरोपी अरबाज के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. जिले में नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

Pratapgarh News: राजस्थान में बारिश रुकने के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में किसान अब अपनी फसलों की सार संभाल में जुट गए हैं. खेतों में खरपतवार नष्ट करने के साथ ही फसलों पर दवाइयों के छिड़काव में भी जुटे हैं. ऐसे में अब किसानों को सबसे ज़्यादा जरूरत खाद की पड़ रही है.

यूरिया की मांग बढ़ने से जिले की सहकारी समितियों पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है. प्रतापगढ़ की क्रय विक्रय सहकारी समिति पर खाद के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. समिति प्रभारी परमेश गुर्जर ने बताया कि सरकार की ओर से अभी तक समिति को केवल 300 मीट्रिक टन यूरिया खाद प्राप्त हुआ है.

