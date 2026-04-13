Pratapgarh: एरिया डॉमिनेंस अभियान में बड़ी कार्रवाई, 32 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया. अभियान के दौरान टॉप-10 सूची में शामिल 3 वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के दो ईनामी आरोपी शामिल हैं.

12 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के नेतृत्व में जिलेभर में एरिया डॉमिनेंस एवं वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाया गया. इस दौरान जिले के सभी वृत्त एवं थाना स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित कर संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई.

बनाई गई 48 टीमें

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अभियान के तहत 192 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की 48 टीमें बनाई गईं, जिन्होंने 233 संदिग्ध स्थानों पर कार्रवाई की. इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में 2 किलो 227 ग्राम एमडी के मामले में टॉप-10 सूची के 2000-2000 रुपये के ईनामी आरोपी कन्हैयालाल उर्फ काना निवासी मैरुखाखरा थाना कोटड़ी और नयुम खान निवासी कोटड़ी को गिरफ्तार किया गया. वहीं, देवगढ़ थाना क्षेत्र में लूट के मामले में वांछित टॉप-10 आरोपी सिकंदर निवासी जगलावदा थाना पारसोला को भी गिरफ्तार किया गया.

7 वारंटियों को भी पकड़ा

अभियान में आबकारी अधिनियम के तहत 1 आरोपी और लूट, डकैती, नकबजनी और चोरी के मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 7 वारंटियों को भी पकड़ा गया. थाना छोटीसादड़ी में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 3 हिस्ट्रीशीटर को 129 बीएनएसएस एवं 3 हार्डकोर अपराधियों को 126-170 बीएनएसएस के तहत पाबंद किया गया.

कार्रवाई के दौरान विभिन्न थानों में कुल 11 स्थायी वारंटों का निस्तारण किया गया, जिनमें प्रतापगढ़, रांजना, छोटीसादड़ी, देवगढ़, पारसोला, केसरियाबाद और पीपलखूंट थाना क्षेत्र शामिल रहे. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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