अरनोद को मिली बड़ी सौगात, सामुदायिक चिकित्सालय का लोकार्पण, बाईपास निर्माण की घोष

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के अरनोद में नए सामुदायिक चिकित्सालय का लोकार्पण हुआ. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बाईपास निर्माण की घोषणा कर यातायात समस्या से राहत का भरोसा दिलाया.

Published: Dec 15, 2025, 02:16 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 02:16 PM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र को स्वास्थ्य और यातायात के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक हेमंत मीणा ने अरनोद में नवनिर्मित सामुदायिक चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया है. यह लोकार्पण धोलागढ़ पीठ के महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज के हाथों से पूरा हुआ.

आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय
यह नया सामुदायिक चिकित्सालय भवन पूरी तरह से आधुनिक और सभी सुविधाओं से युक्त है. इसके शुरू होने से अरनोद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिलेगी.अब गंभीर मरीजों को जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी.

बाईपास की घोषणा
लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य आमजन को स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत सुविधाओं में मजबूती देना है.

इसी क्रम में, अरनोद कस्बे की लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या को देखते हुए, मंत्री मीणा ने बाईपास निर्माण की बड़ी घोषणा की. बाईपास बनने से कस्बे के अंदर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी.

समस्याओं का होगा तेजी से समाधान
मंत्री मीणा ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से एक विशेष रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं को सीधे दर्ज किया जाएगा. इन समस्याओं की मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर की जाएगी, ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके.

सामुदायिक चिकित्सालय भवन का लोकार्पण और बाईपास निर्माण की घोषणा को अरनोद क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग का स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.



