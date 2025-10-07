प्रतापगढ़ में घटिया सड़कों और अधूरे विकास कार्यों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद ग्राम पंचायत क्षेत्र में घटिया और अधूरे विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है. ग्राम पंचायत से नगर पालिका बने छह माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद, पूर्व पंचायत कार्यकाल के दौरान लाखों रुपये की लागत से किए गए अधिकांश कार्य या तो कागजों में पूरे हैं, या फिर उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया है. इसी भ्रष्टाचार के विरोध में ग्रामीणों ने अंबेडकर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के आरोप

ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से विकास योजनाओं की लाखों रुपये की राशि हड़प ली गई है. उनका कहना है कि कई स्थानों पर तो केवल खानापूर्ति की गई, और जिन कार्यों को जल्दबाजी में पूरा किया गया, उनकी गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी. इसी का नतीजा है कि पहली ही बरसात में सड़कें और नालियों की हालत खराब हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

प्रशासन के खिलाफ जताया रोष

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार और अनियमितता के संबंध में प्रशासन को कई बार शिकायतें भेजीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों का धैर्य जवाब दे जाने के बाद, अब उन्होंने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है.

धरने में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया और भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, चेतावनी जारी

धरना शुरू करने से पहले, ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में अधूरे और केवल कागजों में पूरे किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती और क्षेत्र में कार्य पारदर्शी तरीके से पूरे नहीं होते, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा. उनका कहना है कि अब वे केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए.



