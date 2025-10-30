प्रतापगढ़ की बदलेगी सूरत, छोटीसादड़ी को मिली करोड़ों की विकास सौगात

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार के पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री और स्थानीय विधायक श्रीचंद कृपलानी ने अपने छोटीसादड़ी प्रवास के दौरान क्षेत्र के लिए ₹2.82 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है. उन्होंने इन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

यह विशाल कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि उपज मंडी प्रांगण, छोटी सादड़ी में आयोजित किया गया, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, पूर्व विधायक अशोक नवलखा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

लोकार्पण और शिलान्यास की मुख्य सौगातें

अपने दौरे के दौरान, पूर्व मंत्री कृपलानी ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्यों की आधारशिला रखी और पूर्ण हो चुके कार्यों को जनता को समर्पित किया. ग्राम पंचायत नाराणी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के अवलोकन के बाद उन्होंने 33/11 K.V. जीएसएस (ग्रिड सब-स्टेशन) का लोकार्पण किया. साथ ही, आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया. क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत, पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अमृत जल योजना के तहत ₹2.82 करोड़ की लागत से पेयजल पाइपलाइन एवं वाटर फिल्टर प्लांट का शिलान्यास किया गया. विधायक मद से डोम निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ और मंडी प्रांगण, छोटी सादड़ी में आठ विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सात नई सड़कों का शिलान्यास किया गया. इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत बंबोरी में सामुदायिक भवन बैठक स्थलों पर छाया निर्माण और कुडक देवरा के पास बंबोरी सुरक्षा रिटर्न तालाब की दीवार निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस अवसर पर कृपलानी ने कहा, "क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारा संकल्प है."

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-