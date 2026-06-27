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Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

प्रतापगढ़ में 15 वर्षीय एक किशोरी शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और सुरक्षा की मांग की. किशोरी ने आरोप लगाया कि उसके पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी जगह रिश्ता तय करने का दबाव बना रहे हैं और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 27, 2026, 07:45 PM|Updated: Jun 27, 2026, 07:45 PM
Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में 15 वर्षीय एक किशोरी ने शनिवार दोपहर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई.

किशोरी ने परिवाद देकर आरोप लगाया कि उसके पिता और एक अन्य व्यक्ति उस पर उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी जगह रिश्ता करने का दबाव बना रहे हैं. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.

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17 जनवरी को हुई थी सगाई

परिवाद के अनुसार, किशोरी की 17 जनवरी को समाज की परंपरा के अनुसार, एक युवक से सगाई हुई थी. किशोरी का आरोप है कि बाद में उसके पिता ने युवक पक्ष से अधिक धन की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर सगाई तोड़ दी. इसके बाद उसका रिश्ता दूसरी जगह तय करने की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसका उसने विरोध किया.

किशोरी ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे बंधक बनाकर मारपीट की गई. उसने बताया कि वह छह दिन पहले घर छोड़कर अपनी पूर्व सगाई वाले युवक के पास पहुंची. शनिवार को दोनों जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की.

बालिग होने के बाद करना चाहती हूं शादी

परिवाद में किशोरी ने कहा है कि वह नाबालिग है और बालिग होने के बाद अपनी पहले सगाई वाले युवक से ही विवाह करना चाहती है. उसने आशंका जताई कि उसके पिता और अन्य लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है. ऐसे में उसने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है.

फिलहाल यह सभी आरोप किशोरी द्वारा लगाए गए हैं. मामले में पुलिस की ओर से परिवाद प्राप्त कर जांच की जा रही है और नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. जानकारी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे उपलब्ध कराई गई.

बाल विवाह अधिनियम

बाल विवाह, वह विवाह है जिसमें लड़का या लड़की कानूनी विवाह योग्य आयु से पहले शादी करते हैं. भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, लड़की की न्यूनतम विवाह आयु: 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम विवाह आयु: 21 वर्ष होनी चाहिए.

ऐसे मामलों में पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग का दायित्व होता है कि वे नाबालिग की सुरक्षा सुनिश्चित करें, उसकी शिकायत की जांच करें और यदि बाल विवाह की आशंका हो तो उसे रोकने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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