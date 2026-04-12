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प्रतापगढ़ CMHO डॉ. जीवराज मीणा का अचानक जयपुर तलब, पुराने घोटाले फिर हुए वायरल

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ के डॉ. जीवराज मीणा को राज्य सरकार द्वारा जयपुर मुख्यालय तलब किया गया, जिसके बाद उनका पूरा कार्यकाल और उनसे जुड़े पुराने विवाद चर्चा में आ गए हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 12, 2026, 08:11 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 08:11 PM IST

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प्रतापगढ़ CMHO डॉ. जीवराज मीणा का अचानक जयपुर तलब, पुराने घोटाले फिर हुए वायरल

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा को राज्य सरकार द्वारा जयपुर मुख्यालय तलब किए जाने के बाद एक बार फिर उनका पूरा कार्यकाल और उनसे जुड़े पुराने विवाद चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीना ने यह आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जयपुर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

भले ही आदेश में इसे प्रशासनिक आवश्यकता बताया गया हो, लेकिन जिस तरह से पुराने मामलों की फाइलें फिर से खुलने लगी हैं, उससे मामला सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं अधिक गंभीर नजर आ रहा है.

अवैध वसूली के गंभीर आरोप
डॉ. जीवराज मीणा का कार्यकाल प्रतापगढ़ में शुरू से ही विवादों में रहा है. समय-समय पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे और निजी अस्पतालों के साथ टकराव की स्थिति भी सामने आई. सबसे बड़ा और चर्चित मामला तब सामने आया जब एक निजी चिकित्सालय संचालक ने उन पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए. इस मामले ने धीरे-धीरे तूल पकड़ा और स्थानीय स्तर से निकलकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों तक पहुंच गया.

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निष्पक्ष जांच की मांग
यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से वायरल हुआ. विभिन्न वीडियो, पोस्ट और चर्चाओं के माध्यम से आरोपों को बार-बार उठाया गया, जिससे मामला आमजन तक पहुंचा और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए. इसी दौरान विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए और स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता तथा निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.

विवादों का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं
मामला इतना बढ़ा कि यह न्यायालय तक भी पहुंचा. खबरों के अनुसार, हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से पूरे प्रकरण की जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर जवाबदेही का दबाव और बढ़ गया. हालांकि इस मामले में अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसने प्रशासनिक स्तर पर हलचल जरूर पैदा की.

इन्हीं लगातार विवादों और आरोपों के बीच डॉ. जीवराज मीणा को पहले भी एपीओ किया जा चुका है. उस समय उन्हें फील्ड से हटाकर मुख्यालय स्तर पर रखा गया था, जिसे विभाग की सख्त कार्रवाई के रूप में देखा गया. माना गया कि बढ़ते विवाद, लगातार शिकायतें और जनदबाव इस निर्णय के प्रमुख कारण थे. हालांकि कुछ समय बाद उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई, लेकिन विवादों का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं.

पुराने वीडियो, खबरें और आरोप तेजी से हो रहे वायरल
वापसी के बाद भी पुराने आरोप समय-समय पर फिर सामने आते रहे और निजी अस्पतालों के साथ टकराव की स्थिति बनी रही. इसी बीच नए सिरे से अवैध वसूली और अनियमितताओं के आरोप भी चर्चा में आए, जिससे विभाग की छवि पर लगातार असर पड़ता रहा. अब एक बार फिर उन्हें जयपुर मुख्यालय तलब किए जाने के बाद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुराने वीडियो, खबरें और आरोप तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इस कार्रवाई को सीधे तौर पर पिछले विवादों से जोड़कर देख रहे हैं और इसे उसी क्रम की अगली कड़ी मान रहे हैं.

फिलहाल विभाग ने आदेश में इसे प्रशासनिक जरूरत बताया है, लेकिन घटनाक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मामला केवल साधारण तबादले तक सीमित नहीं है. अब सभी की नजर जयपुर मुख्यालय में होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है. यह देखना अहम होगा कि क्या इस बार केवल औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी या फिर पुराने आरोपों और विवादों को लेकर कोई ठोस और बड़ी कार्रवाई सामने आती है.

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