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प्रतापगढ़ थाने में देर रात हंगामा, महिला बोली-रास्ता में रोककर पीटा, गहने छीन लिए

प्रतापगढ़ के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के सेमरथली में देर रात बाइक से घर लौट रहे दंपती और उनकी बच्ची को रास्ते में रोककर मारपीट और छीना-झपटी करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में देरी के आरोप लगे, जिस पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता देर रात तक थाने में डटे रहे. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 12, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 01:46 PM IST
प्रतापगढ़ थाने में देर रात हंगामा, महिला बोली-रास्ता में रोककर पीटा, गहने छीन लिए
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के सेमरथली में देर रात बाइक से घर लौट रहे दंपती को रास्ते में रोककर मारपीट और छीना-झपटी करने का मामला सामने आया है. पीड़िता दुर्गा उर्फ हिना ने काशीराम गुर्जर सहित 3-4 लोगों पर रास्ता रोककर गाली-गलौज, मारपीट और सामान छीनने का आरोप लगाया है.

घटना के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला गरमा गया और कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता देर रात तक थाने में डटे रहे. पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार, धामनिया रोड निवासी दुर्गा उर्फ हिना अपने पति कुलदीप और बच्ची के साथ डूंगला स्थित पीहर से बाइक पर घर लौट रही थी. इसी दौरान सेमरथली के बाहर काशीराम गुर्जर और उसके साथ मौजूद 3-4 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया.

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गाली-गलौज करते हुए की मारपीट

महिला का आरोप है कि रास्ता रोकने के बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसके और पति के साथ मारपीट की और छीना-झपटी की. रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति के गले से चेन और उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया. साथ ही उसका मोबाइल भी ले लिया गया, जिसे बाद में आरोपी वहीं फेंककर चले गए. घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया.

पीड़ित पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में किसी के फोन आने के बाद उसे छोड़ दिया गया. इसको लेकर मामला और गरमा गया. सूचना मिलने पर पंचायत समिति के पूर्व उपप्रधान विक्रम आंजना, समाजसेवी मुस्तफा बोहरा, गोविंद नरेडी, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, रवि राव मराठा, पंकज पूर्बिया, पूर्व पार्षद भरत खटीक, हरीश टेलर, युवक कांग्रेस अध्यक्ष सुमित चपलोत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे.

देर रात तक चलती रही बातचीत

पीड़ित पक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि घटना के कई घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. बारिश के बावजूद लोग देर रात तक थाने में मौजूद रहे और तत्काल कार्रवाई की मांग करते रहे. इस दौरान पुलिस और मौजूद लोगों के बीच मामले को लेकर काफी देर तक बातचीत चलती रही.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दुर्गा उर्फ हिना ने अपने पति कुलदीप के साथ थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रात 11:56 बजे बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 3(4) और 74 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक नरपाल सिंह को सौंपी गई है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया.

करीब पौने एक बजे एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य लोग वहां से रवाना हुए. अब पुलिस मारपीट, छीना-झपटी और चेन, मंगलसूत्र के साथ अन्य सामान छीने जाने के आरोपों की जांच कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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