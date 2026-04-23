/नाबालिग छात्राओं से रेप और आत्महत्या मामलों में कोर्ट का कड़ा फैसला, आरोपियों को दी कड़ी सजा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पोक्सो न्यायालय ने दो नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म मामले में कड़ा फैसला सुनाया. चार आरोपियों को कठोर सजा सुनाई.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2023 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में विशिष्ट पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है. मामले में दो नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म के बाद उनकी आत्महत्या से जुड़े आरोप सिद्ध पाए गए.
न्यायालय ने मुख्य आरोपी अभिषेक और अनिल को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60-60 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं, सह-आरोपी अजय और दीपेश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 16-16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.
प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2023 में दर्ज एफआईआर से हुई थी, जिसमें बताया गया था कि दोनों नाबालिग छात्राएं किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थीं. इसी दौरान आरोपियों द्वारा लगातार छेड़छाड़ और दबाव बनाया जा रहा था. घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के बाद भी आरोपियों की हरकतें नहीं रुकीं.
आरोप है कि बाद में स्कूल जाते समय दोनों छात्राओं का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म कर दोनों पीड़िताओं को प्रतापगढ़ के पास फेंक गए थे. जिस पर कॉलोनीवासियों ने पीड़िता के परिजनों को बुलाया और परिजन के ले जाकर घटना का मुकदमा दर्ज करवाया.
इसके बाद घटना के बाद मानसिक तनाव में आकर दोनों ने जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने प्रभावी पैरवी की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए कुल 123 दस्तावेज और 43 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए.
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जिसके चलते मामले में आरोप सिद्ध हो सके. अपने फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्कूली बालिकाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत जघन्य अपराध हैं. ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए और भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे. फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं.
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