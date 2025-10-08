राजे ने कहा- नंदलाल मीणा ने पद नहीं, प्रतापगढ़ को जिला बनाने की जिद की थी

Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे दिवंगत नंदलाल मीणा के निवास पर आयोजित शोक संवेदना कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 08, 2025, 06:43 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 06:43 PM IST

Rajasthan Politics: राजनीति में कई चेहरे आते-जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी कर्मनिष्ठा और जनसेवा के जज़्बे से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं. प्रतापगढ़ के दिवंगत नेता नंदलाल मीणा उन्हीं में से एक थे और यही भाव बुधवार को उस समय झलका जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे स्वयं उनके निवास पहुंचीं. आंखों में भावनाएं और जुबां पर स्मृतियों की गूंज थी नंदलाल मीणा ने पद नहीं, प्रतापगढ़ को जिला बनाने की जिद मांगी थी.

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रही. राजे ने दिवंगत नंदलाल मीणा के निवास पर आयोजित शोक संवेदना कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके चित्र एवं समाधि पर पुष्पांजलि चढ़ाई.

उन्होंने दिवंगत नेता के सुपुत्र एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा और शोकसंतप्त परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं और उन्हें ढांढस बंधाया. राजे ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद समय है. उन्होंने कहा कि मैं इस घर में पहले भी आ चुकी हूं, वो खुशी का समय होता था, लेकिन इस बार इस दुख की घड़ी में आना पड़ा है. राजे ने अपने पुराने समय में यहां बिताए पलों को याद किया.

नंदलाल मीणा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में उनका नाम था. नंदलाल मीणा मंत्री बने, जो काम उन्होंने उस सरकार के अंदर कर के दिखाया, वो फिर अब ऐसा काम कभी नहीं हो सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने नंदलाल मीणा द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि नंदलाल मीणा ने जिद कर के प्रतापगढ़ को जिला बनवाया और एक ही जिला बना था. उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रतापगढ़ को जिला बनाना है तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है. नंदलाल मीणा ने कहा था मुझे मंत्री पद नहीं, जिला चाहिए लेकिन उनको दोनों मिले.

राजे ने कहा कि मीणा ने मुझसे कहा था, इस क्षेत्र की जनता को केवल अपनापन व प्रेम चाहिए. कोई इनको अपनाएगा तो यह उनके लिए जान भी दे देंगे और यह वह बिलकुल ही सही कह रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो हमें प्यार मिला है, मैं समझती हूं कि मैंने पहले कभी नहीं देखा.

राजे ने कहा कि मैं यह भी मानती हूं कि उनकी वजह से मेरे कदम इस क्षेत्र में पड़े और मैं कभी नहीं भूली कि मुझे क्या करना है, फिर नंदलाल मीणा ने बताया, फिर हमारा परिवार धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते हुए उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक पूरा परिवार हो गया. सब अपने घर के कार्यकर्ता, सब अपने प्रेमी और सब लोगों को तो मैंने अपना दिल दे दिया और नंदलाल मीणा ने जो मुझे सिखाया है, मैं समझती हूं कि मैं उन पदचिन्हों पर चलूं, जो प्रेम उनके दिल में था, आप सबके लिए, वही प्रेम मैं भी अपने दिल में उतारने की कोशिश करूंगी.

राजे ने कहा कि आप लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने की जितनी कोशिश वो कर सकते थे, उन्होंने पूरी की है. पत्रकारों से बात करते हुए राजे ने कहा कि नंदलाल मीणा से हमारा पुराना रिश्ता था. इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र को समझने का काम उन्होंने किया था और मुझे समझाने का काम भी किया था. मुझे लोगों से मिलाया था और जो काम उन्होंने किया है, करवाया भी मुझसे, वो सोच-समझकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि आज भी मैं यह कहती हूं कि मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा नेता रहा है जिसने इतना काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया हो. अपने लिए तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किसी ने निस्वार्थ होकर काम किया हो तो उसका नाम है नंदलाल मीणा.

भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि ऐसे लोगों के साथ मुझे कैबिनेट में बैठने का मौका मिला. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, राजे सुबह 9:55 पर दिल्ली से हवाई यात्रा कर 11:10 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंची. इसके बाद वहां से प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता का खेड़ा गांव पहुंचीं. इसके बाद वे शाम 7 बजे प्रतापगढ़ से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गईं.

गौरतलब है कि नंदलाल मीणा कई बार वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने प्रदेश की जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं में अहम योगदान दिया था. उनके निधन से प्रदेश में शोक व्याप्त है. राजे ने कहा कि नंदलाल मीणा की कमी हमेशा महसूस होगी और पार्टी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाएगी.

राजे के अलावा आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सी.पी. जोशी, निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, रणधीर सिंह भिंडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व चिकित्सा मंत्री नरपत सिंह राजवी, चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर सहित अनेक जनप्रतिनिधि अंबा माता पहुंचे और पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की.

