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Pratapgarh: संकट टालने की पूजा का झांसा, घर में घुसकर सास-बहू के सोने के गहने लेकर फरार हुए तीन ठग

प्रतापगढ़ मेंसंकट टालने के नाम पर तीन युवक पहले परिवार का भरोसा जीतकर खुद को बेटे पवन का दोस्त बताते हैं. अगले दिन वे फिर घर पहुंचते हैं और बेटे की जान पर खतरा और परिवार पर संकट होने की बात कहकर महिला और उसकी बहू को डरा देते हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Jul 29, 2026, 01:45 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 01:45 PM IST
Pratapgarh: संकट टालने की पूजा का झांसा, घर में घुसकर सास-बहू के सोने के गहने लेकर फरार हुए तीन ठग
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दलोट कस्बे में अंधविश्वास और विश्वास का फायदा उठाकर ठगी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. तीन शातिर युवक पहले परिवार का भरोसा जीतते हैं, फिर घर पर संकट और बेटे की जान पर खतरा बताकर पूजा-पाठ का डर दिखाते हैं.

पूजा के नाम पर महिला और उसकी बहू से सोने के आभूषण उतरवाकर लाल कपड़े में बांधते हैं और कुछ ही मिनटों में लौटने का कहकर फरार हो जाते हैं.

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सीसीटीवी वीडियो आया सामने

अब इस वारदात का कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी कार से उतरकर घर में जाते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर कब इन शातिर ठगों तक पुलिस पहुंचती है.

पूजा-पाठ के बहाने ठगी

गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे में पूजा-पाठ के बहाने ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता कौशल्या बाई चौधरी की ओर से सालमगढ़ थाने में दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, 26 जुलाई को लाल रंग की कार में सवार तीन युवक उनके घर पहुंचे.

उन्होंने खुद को उनके बेटे पवन का दोस्त बताया और कहा कि वे जेल में उसके साथ रह चुके हैं. आरोपियों ने परिवार का विश्वास जीतने के लिए बेटी संगीता को फोन भी कराया और पुराने परिचय का दावा किया.

संकट दूर करने के लिए घर में विशेष पूजा

अगले दिन 27 जुलाई को तीनों युवक फिर उसी कार से महिला के घर पहुंचे. इस बार उन्होंने परिवार पर बड़ा संकट आने, बेटे पवन पर खतरा मंडराने और अनिष्ट होने जैसी बातें कहकर महिला और उसकी बहू को डरा दिया. इसके बाद उन्होंने कहा कि संकट दूर करने के लिए घर में विशेष पूजा करनी पड़ेगी.

आरोपी घर के पूजा स्थल तक पहुंचे और पूजा की तैयारी का दिखावा करते हुए महिला और उसकी बहू से कानों में पहनी सोने की झुमकियां और टॉप्स उतरवाने को कहा. परिवार को सुरक्षित रखने का भरोसा देकर उन्होंने सभी आभूषण तांबे के एक पात्र में रखे और उसे लाल कपड़े से बांध दिया. इसके बाद कहा कि वे दस मिनट में विशेष पूजा करके लौटते हैं. महिला और उसका परिवार काफी देर तक आरोपियों का इंतजार करता रहा, लेकिन तीनों वापस नहीं लौटे. करीब एक घंटे बाद परिवार को एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं.

आभूषणों की कीमत लगभग 60 हजार रुपये

पीड़िता के अनुसार, ठगे गए सोने के आभूषणों की कीमत लगभग 60 हजार रुपये है. घटना की सूचना मिलते ही सालमगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तीनों संदिग्ध कार से उतरकर घर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस को यही फुटेज जांच में अहम सुराग दे सकता है. सालमगढ़ थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

पूजा-पाठ और संकट दूर करने के नाम पर लोगों को निशाना बनाने वाले ऐसे गिरोह पहले भी कई क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में यह वारदात एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने का संदेश देती है. अब पूरे क्षेत्र की नजर पुलिस प्रशासन पर है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन शातिर ठगों को कब तक गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज ठगी का खुलासा किया जाता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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