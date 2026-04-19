/Pratapgarh: कुएं में मिला डॉक्टर का अधनग्न शव, 15 अप्रैल को गया था दोस्त की शादी में

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बोरी पी गांव में खेत में बने कुएं से अधनग्न अवस्था में मिले अज्ञात शव की पहचान अब लापता डॉक्टर मोहित मछार के रूप में हो गई है. इस खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार, सजनगढ़ बांसवाड़ा निवासी डॉक्टर मोहित मछार 15 अप्रैल को अपने मित्र के यहां बोरी पी गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे.

अचानक शादी से हुए लापता

समारोह के बाद से ही वह अचानक लापता हो गए थे. परिजनों द्वारा लगातार तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी.

कुएं में आई बदबू

इसी बीच गांव के एक खेत में बने कुएं से बदबू आने पर ग्रामीणों को शक हुआ, जब उन्होंने पास जाकर देखा तो कुएं में एक शव तैरता नजर आया. सूचना मिलते ही पीपलखूंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

परिजनों में शोक और गांव में दहशत

पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पहचान डॉक्टर मोहित मछार के रूप में हुई. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध माना जा रहा है.

थानाधिकारी छबिलाल ने बताया कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. घटना के बाद से परिजनों में शोक और गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई है.

वहीं, नागौर जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र के बोड़वा का गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब दस लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, परिवार में शादी समारोह मे नाचने को लेकर को विवाद के दौरान दोनों पक्षों की कहासुनी हो गई.

इस दौरान दोनों पक्षों में लाठियों तलवारों से हुए हमले करी एक दर्जश लोग घायल हो गए. दस घायलो को निजी वाहन व कुचेरा 108 एंबुलेंस द्वारा कुचेरा व रोल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए लाया गया. सूचना मिलते ही कुचेरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली. फिल्हाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.