Pratapgarh: देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, फैली अफरा-तफरी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के सदर बाजार स्थित केशव राय मंदिर के पास एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 20, 2025, 01:16 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 01:16 PM IST

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के सदर बाजार स्थित केशव राय मंदिर के पास देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के दुकानदारों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और टीम ने तुरंत आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए.

फायर इंचार्ज दिनेश पाटीदार ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया. आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया, हालांकि समय रहते कार्रवाई के चलते आग पास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल पाई, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात दुकान से धुआं उठता देख उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाया.

फायर इंचार्ज के अनुसार आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, प्राथमिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है. घटना में हुए नुकसान का आंकलन फिलहाल नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

इधर, बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र के गोपेश्वर बस्ती स्थित एक पशुबाड़े में पटाखों की चिंगारी से आग लगी. वहीं, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान दूर तक धुएं का गुब्बार देखा गया.

वहीं, आग में पशु बाड़े में रखा सामान और छप्पर जलकर राख हो गया. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कई देर तक प्रयास किया. हालांकि इसमें किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है.
