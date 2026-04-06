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Pratapgarh: मालिक का सपना हुआ सच, धरती से निकली कालिका माता की प्रतिमा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र में एक चौंकाने वाली और आस्था से जुड़ी घटना सामने आई, जहां एक सपना हकीकत में बदल गया. जमीन के मालिक को आए दिव्य संकेत के बाद की गई खुदाई में धरती की गहराई से प्राचीन प्रतिमा निकलने से पूरे क्षेत्र में श्रद्धा का माहौल बन गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 06, 2026, 04:02 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 04:02 PM IST

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Pratapgarh: मालिक का सपना हुआ सच, धरती से निकली कालिका माता की प्रतिमा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र में इन दिनों एक अद्भुत और धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां जमीन के मालिक भंवर सिंह सिसोदिया को कुछ दिनों पहले एक सपना आया, जिसमें उन्हें जमीन के भीतर किसी दिव्य प्रतिमा के होने का संकेत मिला. सपने को ईश्वरीय संकेत मानते हुए भंवर सिंह ने उस स्थान पर खुदाई शुरू करवाई.

पेड़ की जड़ों से निकली प्रतिमा
करीब 10 से 15 फीट गहराई में, पेड़ की जड़ों के बीच से एक प्राचीन प्रतिमा मिलने पर सभी लोग हैरान रह गए.
मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रतिमा कालिका माता के स्वरूप में प्रतीत हो रही है. प्रतिमा की बनावट, आकार और स्वरूप को देखकर लोग इसे अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मान रहे हैं.

फिलहाल, हिंदू रीति-रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार प्रतिमा को लाल कपड़े में ढककर सुरक्षित रखा गया है. स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि जब तक विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जाता, तब तक इसे इसी तरह लाल वस्त्र में ढका रखा जाएगा.

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जयकारों और भजनों की सुनाई दी गूंज
जैसे ही यह खबर आसपास के गांवों में फैली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने वहीं पूजा-अर्चना शुरू कर दी. पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में बदल गया, जहां जयकारों और भजनों की गूंज सुनाई देने लगी. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि देवी का आशीर्वाद है. कई श्रद्धालु इसे चमत्कार मानते हुए दर्शन के लिए दूर-दूर से पहुंच रहे हैं.

लोग पहुंचकर कर रहे दर्शन
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया है. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर प्रतिमा की वास्तविक उम्र और ऐतिहासिक महत्व जानने के लिए जांच शुरू कर दी है. आवश्यकता पड़ने पर पुरातत्व विभाग की टीम को भी बुलाया जा सकता है, ताकि इस महत्वपूर्ण खोज का सही मूल्यांकन किया जा सके. फिलहाल अरनोद का यह स्थल आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बन गया है, जहां लोग श्रद्धा के साथ पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और इसे एक दिव्य चमत्कार के रूप में देख रहे हैं.
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