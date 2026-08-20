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Pratapgarh: अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम तो शख्स ने पुलिस-सरपंच के सामने उठाया खौफनाक कदम, वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

प्रतापगढ़ के रठांजना थाना क्षेत्र के पिल्लू गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लक्ष्मण बंजारा ने पुलिस और सरपंच की मौजूदगी में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. उसने घटना से पहले और बाद में वीडियो बनाकर कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 20, 2026, 04:40 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 04:40 PM IST
Pratapgarh: अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम तो शख्स ने पुलिस-सरपंच के सामने उठाया खौफनाक कदम, वीडियो में लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के पिल्लू गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने का मामला सामने आया है. लक्ष्मण बंजारा ने मौके पर पहुंची पुलिस और सरपंच के सामने ही विषाक्त पदार्थ का सेवन किया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया.

विषाक्त सेवन से पहले और बाद में बनाए गए वीडियो में लक्ष्मण बंजारा ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

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करीब 40 से 50 साल पुराना कब्जा

ग्रामीणों के अनुसार, विवाद उस स्थान को लेकर है, जहां लक्ष्मण बंजारा और उसके परिवार का करीब 40 से 50 साल पुराना कब्जा बताया जा रहा है. ग्रामीणों का दावा है कि यह कोई नया कब्जा नहीं है और लंबे समय से परिवार इस स्थान का उपयोग करता आ रहा है. आरोप है कि प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई से पहले पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया.

वीडियो में लगाए गए गंभीर आरोप

सबसे गंभीर आरोप यह है कि मौके पर पुलिस और सरपंच की मौजूदगी के दौरान लक्ष्मण बंजारा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया. ग्रामीणों के मुताबिक, उसने इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपनी स्थिति और विवाद को लेकर अपनी बात रखी. वीडियो में लगाए गए आरोपों के अनुसार, वह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और कथित दबाव से परेशान था. विषाक्त सेवन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया.

अतिक्रमण हटाने के नाम पर किया जा रहा परेशान

गांव के ही विपुल बंजारा ने आरोप लगाया कि लक्ष्मण बंजारा को लंबे समय से अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान किया जा रहा था. उनका कहना है कि वे स्वयं कार्रवाई से पहले लक्ष्मण के साथ बातचीत करने पहुंचे थे और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की थी. आरोप है कि इसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई. विपुल बंजारा ने सरपंच पर राजनीतिक भेदभाव के भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

उनका कहना है कि कथित तौर पर लोगों से यह कहा गया कि यदि वे कांग्रेस में हैं तो उनकी जगह नहीं रहने दी जाएगी और भाजपा में आने पर उन्हें वहां रहने दिया जाएगा. ग्रामीणों ने इन आरोपों को पंचायत की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि सरपंच को पूरी पंचायत के लोगों को समान रूप से साथ लेकर चलना चाहिए, न कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी परिवार या मोहल्ले के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए.

महिला-पुरुषों पर लाठीचार्ज किया गया

ग्रामीणों ने प्रशासन पर कार्रवाई के दौरान बल प्रयोग के भी आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि मौके पर पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा और महिला-पुरुषों पर लाठीचार्ज किया गया. हालांकि लाठीचार्ज और अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जमीन सरकारी है और अतिक्रमण हटाना है तो सभी लोगों के खिलाफ समान और नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए.

बंजारा समाज के जिला अध्यक्ष और लोक सेना संगठन से जुड़े पदाधिकारी ने भी पूरे मामले को लेकर प्रशासन और पंचायत पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि लक्ष्मण बंजारा को लगातार परेशान किया गया और बिना पर्याप्त नोटिस के कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा. उन्होंने कहा कि इसी कथित दबाव के चलते लक्ष्मण ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया और अब जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

ग्रामीणों का दावा है कि विवादित जमीन सरकारी है, लेकिन इस स्थान पर करीब 30 से 50 वर्षों से कई परिवारों के कब्जे बताए जा रहे हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, आसपास करीब 70 लोगों के कब्जे हैं. आरोप है कि कार्रवाई सभी के खिलाफ नहीं की जा रही, बल्कि एक ही परिवार को निशाना बनाया जा रहा है. ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर जमीन सरकारी है तो सभी कब्जों का निष्पक्ष सर्वे और सीमांकन कराया जाए और नियमानुसार समान कार्रवाई की जाए.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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