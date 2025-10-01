Zee Rajasthan
किसानों-व्यापारियों को बड़ी राहत, प्रतापगढ़ मंडी का 7 साल पुराना विवाद हुआ खत्म

Rajasthan News: प्रतापगढ़ मंडी में सात साल से चल रहा दुकानों के आवंटन का विवाद सुलझ गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2018 की नीलामी को वैध मानकर दुकानें आवंटित कर दी गईं, जिससे मंडी को ₹4 करोड़ का राजस्व मिलेगा.

Published: Oct 01, 2025, 05:36 PM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में चल रहा एक लंबा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है. सात साल से अटका हुआ यह मामला अब सुलझ गया है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले और मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर यह साफ कर दिया है कि 2018 में हुई नीलामी ही मान्य होगी और उसी आधार पर दुकानों का आवंटन कर दिया गया है.

सात साल पुरानी कहानी
यह पूरा मामला 30 मई 2018 को शुरू हुआ था, जब मंडी समिति ने 38 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की थी. लेकिन जल्द ही यह नीलामी राजनीतिक विवाद का शिकार हो गई. कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि दुकानों को औने-पौने दामों में गुपचुप तरीके से बेचा गया है. इस विरोध के दबाव में, मंडी समिति को नीलामी प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी, जिससे मंडी को ₹4 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ और कई विकास कार्य रुक गए.

हाईकोर्ट का फैसला और सरकार का आदेश
लंबे समय तक चले इस विवाद के बाद, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. न्यायालय के निर्णय और मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद, सरकार ने 2018 की नीलामी को ही अंतिम और वैध मान लिया है. इस फैसले के बाद, मंडी प्रशासक ने विवाद को समाप्त मानते हुए दुकानों का आवंटन कर दिया है.

अब खुलेंगे विकास के रास्ते
इस फैसले से मंडी समिति को वर्षों से अटका हुआ राजस्व अब मिल पाएगा. इस आय का उपयोग कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए किया जाएगा. इनमें अरनोद और सालमगढ़ की गौण मंडियों का विकास, बगवास फल-सब्जी मंडी का विस्तार और मंडी प्रांगण में रुके हुए अधूरे कार्यों को पूरा करना शामिल है. मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि इस निर्णय से किसानों और व्यापारियों, दोनों को सीधा लाभ होगा और क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी.

