ग्राम पंचायत पुनर्गठन विवाद, मानपुरा भाटिया ग्रामीणों का प्रदर्शन,दी मतदान बहिष्कार की चेतावनी

Pratapgarh News: ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर उठे विवाद ने अब ज़ोर पकड़ लिया है. इसी क्रम में, आज मानपुरा भाटिया गांव के ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर ज़िला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रशासनिक फैसले के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बार-बार की आपत्तियों के बावजूद उनके गांव को गलत तरीके से बसेड़ी कुण्डाल ग्राम पंचायत में जोड़ दिया है, जिससे उन्हें भारी असुविधा होगी.

7 किलोमीटर की दूरी और अव्यावहारिक निर्णय

ग्रामीणों ने तर्क दिया कि मानपुरा भाटिया का सीधा संपर्क और भौगोलिक सुविधा जलोदिया केलूखेडा और साकरिया ग्राम पंचायत से है. इसके विपरीत, उन्हें जिस बसेड़ी कुण्डाल से जोड़ा गया है, वह न केवल 7 किलोमीटर से अधिक दूर है, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग भी उपलब्ध नहीं है.

ग्रामीणों का कहना है कि यह अव्यावहारिक निर्णय विशेषकर बीपीएल श्रेणी के गरीब परिवारों, बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए भारी परेशानी का कारण बनेगा. गांव के सभी वर्तमान कार्य फिलहाल जलोदिया केलूखेडा और साकरिया के माध्यम से ही संचालित होते हैं.

आपत्तियों पर ध्यान नहीं, दी सामूहिक बहिष्कार की चेतावनी

ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायत पुनर्गठन के दौरान जब प्रशासन ने आपत्तियां मांगी थीं, तब पूरे गांव ने कई बार लिखित आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन पर कोई विचार नहीं किया गया.

प्रदर्शनकारियों ने इसे प्रशासनिक अन्याय बताते हुए चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करता और ग्राम मानपुरा भाटिया को पूर्ववत् जलोदिया केलूखेडा या नवनिर्मित साकरिया ग्राम पंचायत में शामिल नहीं करता, तो वे आगामी चुनाव में मतदान का सामूहिक बहिष्कार करेंगे.

कलेक्टर कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा मौजूद रहे, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी. ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन न्यायपूर्ण निर्णय लेकर गांव के हितों को ध्यान में रखेगा.

