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Pratapgarh: 70 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज, MD तस्करी से जुड़े दो आरोपियों पर कार्रवाई

प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत आरोपी अकबर खान और नय्यूम खान की करीब 70 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 08, 2026, 07:22 PM|Updated: Jul 08, 2026, 07:22 PM
Pratapgarh: 70 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज, MD तस्करी से जुड़े दो आरोपियों पर कार्रवाई
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की करीब 70 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की है.

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत की गई इस कार्रवाई में कोटड़ी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों की संपत्तियों पर फ्रीजिंग बोर्ड भी लगा दिए हैं.

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मादक पदार्थों की तस्करी

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई जांच में सामने आया कि कोटड़ी निवासी अकबर खान और नय्यूम खान ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से अपने नाम पर संपत्तियां खरीदी थीं. जांच के आधार पर संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली को भेजा गया.

12 अप्रैल 2026 को नय्यूम खान हुआ था गिरफ्तार

मामला 31 अक्टूबर 2025 का है, जब हथुनिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अकबर खान को मोटरसाइकिल पर 2 किलो 227 ग्राम अवैध एमडी ले जाते हुए गिरफ्तार किया था. पूछताछ में अकबर खान ने यह मादक पदार्थ नय्यूम खान से लाना बताया था. इसके बाद अनुसंधान के दौरान 12 अप्रैल 2026 को नय्यूम खान को भी गिरफ्तार किया गया.

संपत्तियों का मूल्य करीब 70 लाख रुपये

वित्तीय जांच में पता चला कि अकबर खान ने कोटड़ी गांव में अपने नाम पर करीब 5 बीघा आबादी भूमि खरीदी, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपये है. वहीं, नय्यूम खान ने अपने नाम पर करीब 2 बीघा जमीन खरीदी, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 20 लाख रुपये आंकी गई. दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 70 लाख रुपये है.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद 7 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों के खिलाफ संपत्ति फ्रीज करने के नोटिस जारी किए गए. इसके बाद कोटड़ी थाना पुलिस ने संबंधित संपत्तियों पर फ्रीजिंग बोर्ड लगा दिए और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भी सूचित कर दिया है.

पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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