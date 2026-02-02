प्रतापगढ़ की किराना दुकान में चल रही एमडी की फैक्ट्री, पुलिस को मिला नीला ड्रम भी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत शहर के मध्य एक अनाज गोदाम में अवैध रूप से संचालित एमडी फैक्ट्री का खुलासा किया गया है. कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ, केमिकल्स और ड्रग निर्माण में प्रयुक्त पूरा सेटअप जब्त किया गया है.

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप अधीक्षक वृत्त प्रतापगढ़ के मार्गदर्शन में थाना प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई. एसपी बी आदित्य ने बताया कि 1 फरवरी की देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई कि प्रशटर रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक किराना एवं अनाज के गोदाम में दो व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ एमडी बनाने की फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं.

एक लोहे का ड्रम

सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाकोडा किराना एंड जनरल स्टोर तथा उसके पीछे बने गोदाम पर दबिश दी गई. गोदाम की तलाशी के दौरान सामने की ओर बने एक कमरे में प्रवेश करते ही आंखों में जलन होने लगी और केमिकल की तीव्र बदबू महसूस हुई. कमरे की तलाशी लेने पर एक लोहे के ड्रम के ऊपर सफेद रंग की पारदर्शी प्लास्टिक थैली रखी मिली, जिसमें मटमैले रंग का पदार्थ भरा हुआ था. परीक्षण करने पर उक्त पदार्थ मादक पदार्थ एमडी पाया गया. वजन करने पर एमडी की मात्रा 106 ग्राम पाई गई.

एमडी बनाने का पूरा सेटअप बरामद

इसके अतिरिक्त गोदाम से एमडी निर्माण में प्रयुक्त 7 प्लास्टिक के जरीकेन मिले, जिनमें कुल 114 किलो 750 ग्राम तरल केमिकल भरा हुआ पाया गया. मौके से एमडी बनाने का पूरा सेटअप भी बरामद किया गया, जिसमें एक बड़ा नीले रंग का खाली ड्रम, एक नीले रंग का खाली केन, एक नीले रंग का छोटा ड्रम, एक नीले रंग की छोटी केन, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर, एक इंडक्शन हीटर, काले रंग का गर्म हवा फेंकने वाला हीटर, एक छोटी बिलोने की मशीन, एक लंबी एंगल वाली बिलोने की मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर, दो जोड़ी लाल रंग के रबर के ग्लव्स, तीन छोटी पारदर्शी प्लास्टिक की बाल्टियां, चार हेलोजन लाइट, 10 प्लास्टिक की खाली बोतलें, दो प्लास्टिक के टब, एक लोहे की छलनी, एक छोटा कीमा एवं एक चीनी मिट्टी का बर्तन, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, चार कांच के प्रयोगशाला फ्लास्क, एक बड़ा कांच का जार, दो प्लास्टिक की ट्रे तथा चार लोहे की ट्रे शामिल हैं. सभी सामग्री को जब्त कर लिया गया है.

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि अब तक एमडी फैक्ट्रियों पर निगरानी मुख्य रूप से जंगलों और दूर-दराज इलाकों में केंद्रित रही है, लेकिन यह पहली बार सामने आया है कि शहर के बीच व्यापारिक क्षेत्र में किराना दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में बड़े स्तर पर एमडी बनाई जा रही थी.

उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होंगे, उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की गहनता से जांच की जाएगी. फिलहाल संदिग्ध आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वे मौके से फरार पाए गए. थाना प्रतापगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. मामले का अनुसंधान जारी है.

