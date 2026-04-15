Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /प्रतापगढ़ में मंडरा रहा मौसमी बीमारियों का खतरा, एक जैसे मामलों की तुरंत सूचना देने के निर्देश जारी

प्रतापगढ़ में मंडरा रहा मौसमी बीमारियों का खतरा, एक जैसे मामलों की तुरंत सूचना देने के निर्देश जारी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मौसमी बीमारियों के खतरे को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. जिले में सर्वे एवं स्क्रीनिंग गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Apr 15, 2026, 01:34 PM|Updated: Apr 15, 2026, 01:34 PM
प्रतापगढ़ में मंडरा रहा मौसमी बीमारियों का खतरा, एक जैसे मामलों की तुरंत सूचना देने के निर्देश जारी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बढ़ती मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ. प्रवीण असवाल ने जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों एवं निजी चिकित्सकों की समीक्षा बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए.
बैठक में उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार की बीमारी के अधिक मामले सामने आते हैं, तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को दी जाए ताकि समय रहते प्रभावी नियंत्रण किया जा सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मौसमी बीमारियों का खतरा
डॉ. असवाल ने मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में सर्वे एवं स्क्रीनिंग गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी बीसीएमओ को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने और संदिग्ध मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा.

विशेष रूप से धरियावद क्षेत्र में बच्चों की बीमारी और मृत्यु की मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत निदेशालय एवं राज्य स्तर तक पहुंचाई जाए. साथ ही क्षेत्र में इंटेंसिफाइड तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित कर हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए.

जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर
उन्होंने फील्ड में बीमार मरीजों के ब्लड स्लाइड बनाकर जांच करने, बुखार एवं अन्य लक्षणों के आधार पर तुरंत उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही आमजन से झाड़-फूंक जैसी परंपराओं के बजाय वैज्ञानिक उपचार अपनाने की अपील करते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया.

बैठक से पूर्व अतिरिक्त निदेशक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और गंभीर मरीजों को जरूरत के अनुसार उच्च केंद्रों पर रेफर किया जाए.

गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए अस्पताल के वार्डों में कूलर, पंखे सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और पूरे स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:JJM Scam: रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल भेजे गए जेल, ACB की रिमांड अर्जी कोर्ट ने की खारिजराजस्थान के मौसम में हुआ तगड़ा बदलाव, बारिश के बाद हीटवेव चलने का अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Pratapgarh news
Rajastthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत

सीकर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत

rajasthan crime
2

6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

jaipur news
3

डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

Rajasthan Murder Case
4

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News
5

रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Sawai Madhopur News