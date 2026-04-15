/प्रतापगढ़ में मंडरा रहा मौसमी बीमारियों का खतरा, एक जैसे मामलों की तुरंत सूचना देने के निर्देश जारी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मौसमी बीमारियों के खतरे को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. जिले में सर्वे एवं स्क्रीनिंग गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बढ़ती मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ. प्रवीण असवाल ने जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों एवं निजी चिकित्सकों की समीक्षा बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए.
बैठक में उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार की बीमारी के अधिक मामले सामने आते हैं, तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को दी जाए ताकि समय रहते प्रभावी नियंत्रण किया जा सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मौसमी बीमारियों का खतरा
डॉ. असवाल ने मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में सर्वे एवं स्क्रीनिंग गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी बीसीएमओ को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने और संदिग्ध मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा.
विशेष रूप से धरियावद क्षेत्र में बच्चों की बीमारी और मृत्यु की मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत निदेशालय एवं राज्य स्तर तक पहुंचाई जाए. साथ ही क्षेत्र में इंटेंसिफाइड तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित कर हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए.
जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर
उन्होंने फील्ड में बीमार मरीजों के ब्लड स्लाइड बनाकर जांच करने, बुखार एवं अन्य लक्षणों के आधार पर तुरंत उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही आमजन से झाड़-फूंक जैसी परंपराओं के बजाय वैज्ञानिक उपचार अपनाने की अपील करते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया.
बैठक से पूर्व अतिरिक्त निदेशक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और गंभीर मरीजों को जरूरत के अनुसार उच्च केंद्रों पर रेफर किया जाए.
गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए अस्पताल के वार्डों में कूलर, पंखे सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और पूरे स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए.
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