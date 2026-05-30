/जिसे मृत मान बैठे थे लोग, वो 10 साल बाद अचानक लौट आई घर! पढ़े पूरी कहानी

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प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र की रहने वाली मोवनी निनामा करीब 10 साल पहले घर से लापता हो गई थी. परिवार ने सालों तक उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. 10 साल बाद पति, बेटे-बेटी और परिवार से उनका भावुक मिलन हुआ.
Pratapgarh News: कभी उम्मीद टूटती थी तो कभी यादें संभाल लेती थीं. पूरे 10 साल तक पत्नी और मां के इंतजार में आंखें बिछाए बैठे एक परिवार की जिंदगी में आखिरकार वह पल आ ही गया, जब घर से बिछड़ी मोवनी निनामा अपने अपनों के बीच लौट आई.
पीपलखूंट क्षेत्र के झराली गांव की रहने वाली मोवनी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण करीब एक दशक पहले घर से लापता हो गई थी. परिवार ने उसे हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बावजूद पति बापुलाल और बच्चों ने उसके लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी.
यह भावुक मिलन कोटा स्थित अपना घर आश्रम में देखने को मिला, जहां अरनोद थाना के सब इंस्पेक्टर सोहनलाल मीणा और आश्रम की टीम के प्रयासों से महिला की पहचान कर उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई गई. सूचना मिलते ही पति, बेटे, बेटी और अन्य परिजन आश्रम पहुंचे. जैसे ही मोवनी की नजर अपने परिवार पर पड़ी, सालों की दूरी मानो पलभर में मिट गई. पति ने पत्नी को देखा तो आंखें नम हो गईं, वहीं बेटों ने मां को गले लगाकर अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए.
परिवार के लिए सबसे बड़ी टीस यह रही कि मोवनी के घर से बिछड़ने के बाद उसके दोनों बेटों की शादियां हो गईं, लेकिन वह इन खुशियों में शामिल नहीं हो सकी. हर त्योहार, हर पारिवारिक कार्यक्रम और हर खुशी के मौके पर उसकी कमी परिवार को खलती रही. बेटे बड़े हो गए, घर में नई खुशियां आईं, लेकिन मां की खाली जगह हमेशा महसूस होती रही.
महिला की पहचान कराने में अरनोद थाना के सब इंस्पेक्टर सोहनलाल मीणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों के जरिए परिवार तक सूचना पहुंचाई गई. वहीं, अपना घर आश्रम की रुबीना शेख और उनकी टीम ने महिला की देखभाल के साथ-साथ परिजनों से संपर्क स्थापित करने में अहम योगदान दिया.
आश्रम में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मोवनी को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया. इस दौरान ग्राम पंचायत बावड़ी के जनप्रतिनिधि एवं भाजपा नेता खातुराम भी साथ रहे और महिला को सकुशल घर पहुंचाने में सहयोग किया.
जब मोवनी अपने गांव झराली पहुंची तो मानो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़े. सालों बाद अपने आंगन में लौटी मोवनी को देखकर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा. पति, बेटे, बेटी और अन्य परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले. यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया.
परिजनों ने अपना घर आश्रम, अरनोद पुलिस, सब इंस्पेक्टर सोहनलाल मीणा, रुबीना शेख और इस पुनर्मिलन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया. परिवार ने कहा कि आश्रम में उनकी पत्नी की जिस संवेदनशीलता और अपनत्व के साथ देखभाल की गई, वह हमेशा याद रखी जाएगी.
करीब 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हुआ यह मिलन सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि उम्मीद, मानवता और सेवा की ऐसी मिसाल बन गया है, जो यह विश्वास दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत खुशियां सबसे लंबे इंतजार के बाद देती है.
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