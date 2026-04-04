प्रतापगढ़ में 'काले सोने' की तौल 8वें दिन जारी, नारकोटिक्स विभाग कर रहा निगरानी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित अफीम तौल केंद्र पर पिछले आठ दिनों से अफीम तौल का कार्य लगातार जारी है.

जिलेभर के काश्तकार निर्धारित तिथियों के अनुसार, केंद्र पर पहुंचकर अपनी उपज का तौल करवा रहे हैं. इधर शुक्रवार से नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम की परख प्रक्रिया में बदलाव किया गया है.

जिला अफीम अधिकारी एच एल वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान केंद्र पर पहुंच रहे हैं. विभाग द्वारा तौल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, जिससे काश्तकारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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तौल केंद्र पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लगातार मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रही है. विभाग ने शुक्रवार से अफीम की क्लासिंग प्रणाली में भी बदलाव किया है.

पूर्व में लागू विभिन्न श्रेणियों के स्थान पर अब स्टैंडर्ड, डब्ल्यूएम और सस्पेक्टेड जैसी नई श्रेणियों के आधार पर अफीम का वर्गीकरण किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इससे गुणवत्ता के अनुसार, पारदर्शी और सरल प्रक्रिया सुनिश्चित होगी. जिला अफीम अधिकारी एल. वर्मा ने काश्तकारों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी से दूर रहें और विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

उन्होंने स्पष्ट किया कि अफीम में मॉर्फिन की अंतिम जांच रिपोर्ट फैक्ट्री स्तर से ही जारी की जाएगी, जिसे ही मान्य माना जाएगा. तौल केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रशासन की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है. काश्तकारों ने भी व्यवस्था को संतोषजनक बताते हुए विभाग के प्रयासों की सराहना की है.

पढ़िए प्रतापगढ़ की एक और खबर

प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन पंजा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धरियावद थाना क्षेत्र में 16 पावर बाइक जब्त की हैं. यह कार्रवाई गांधी नगर क्षेत्र में एक महिला से चेन छीनने के प्रयास की घटना के बाद की गई, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान शुरू किया.

अभियान के तहत धरियावद थाना पुलिस ने व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. थानाधिकारी शक्ति दायमा के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सुबह से शाम तक गांधी नगर सहित विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग की. इस दौरान बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध रूप से घूम रहे दोपहिया वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की गहन जांच की गई.

जांच के दौरान 16 ऐसी पावर बाइक सामने आईं जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी या उनके दस्तावेज अधूरे पाए गए. सभी वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया गया. साथ ही संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पंजा के तहत इस तरह के विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकें और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बना रहे.

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