प्रतापगढ़ में 6 दिन बाद मिट गया दुल्हन की मांग का सिंदूर, NH-56 पर हुई युवक की मौत

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एनएच-56 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई. छह दिन पहले शादी हुई थी.
Trending Photos
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. थाना के पास एनएच-56 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया.
बाइक से लौट रहा था अपने गांव
जानकारी के अनुसार, पिंकेश पुत्र भीमराज निवासी फूलदा, थाना सुहागपुरा प्रतापगढ़ में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था. कार्यक्रम के बाद वह शुक्रवार देर रात बाइक से अपने गांव लौट रहा था.
अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
इसी दौरान सुहागपुरा थाना के पास एनएच-56 पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल पिंकेश को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. आज मृतक के भाई गोपीलाल ने सुहागपुरा थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है.
छह दिन पहले हुई थी शादी
थाना अधिकारी मनीष वैष्णव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि पिंकेश 12वीं कक्षा का छात्र था और परिवार के साथ खेती-बाड़ी में हाथ बंटाता था. परिवार में दो भाई और पांच बहनें हैं, जबकि उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. सबसे दर्दनाक बात यह है कि पिंकेश की सिर्फ छह दिन पहले ही शादी हुई थी, जिससे पूरे परिवार में शोक की लहर फैल गई है.
देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन की मौत
इधर, रतनगढ़ शहर में शुक्रवार की देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन चालक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया है.वहीं, एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.
कंटेनर से भिड़ंत हो गई
मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर के विराट नगर से पिकअप में हरी मिर्च भरकर कोटपूतली के देवली निवासी 32 वर्षीय इंद्राज गुर्जर सूरतगढ़ की तरफ जा रहा था कि जयपुर पुलिया से पहले पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे कंटेनर से भिड़ंत हो गई. कंटेनर को दिनेश सिंह चला रहा था, जो मूंदड़ा पोर्ट से करनाल जा रहा था. हादसे में इंद्राज व दिनेश सिंह घायल हो गए, जहां पर इंद्राज की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर कर दिया और दिनेश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी. दूसरी घटना मेगा हाइवे पर पड़िहारा में ईंट भट्ठा के पास की है, जहां पर एक कार व कंटेनर की भिड़ंत हो गई. घटना में कार चालक 33 वर्षीय भागीरथ जाट निवासी राणासर घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर कर दिया. दोनों ही घटनाओं में पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली. हादसों के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और टोल प्लाजा के कार्मिकों ने वाहनों को साइड में करवाकर आवागमन को दुरुस्त करवाया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!