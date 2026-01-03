प्रतापगढ़ जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ कॉलोनी बनी एंबुलेंसों का कब्रिस्तान!

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग स्टाफ कॉलोनी इन दिनों गंभीर अव्यवस्थाओं का शिकार बनी हुई है. कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा वर्षों से खराब पड़ी 108 एंबुलेंस और जिला अस्पताल की अन्य निष्क्रिय एंबुलेंसों का अघोषित कब्रिस्तान बन चुका है.

इन एंबुलेंसों की संख्या इतनी अधिक है कि पूरे इलाके की तस्वीर बदहाल नजर आने लगी है और यहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है.

स्थानीय निवासियों के अनुसार, कई एंबुलेंस पूरी तरह कंडम हो चुकी हैं, जिनमें जंग लगे पुर्जे, टूटे शीशे और खुले दरवाजे आम बात हो गई है. सबसे गंभीर बात यह है कि इन एंबुलेंसों के अंदर बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुकी दवाईयां भी पड़ी हुई हैं. खुले में रखी ये दवाईयां कभी भी छोटे बच्चों के हाथ लग सकती हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है. एंबुलेंसों के अंदर पानी भरने से मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े-मकोड़े इन खराब वाहनों को अपना आशियाना बना लेते हैं, जिससे कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों, खासकर बच्चों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है.

कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में खराब एंबुलेंस खड़ी होने के कारण बच्चों के खेलने के लिए खुली और सुरक्षित जगह भी नहीं बची है. मजबूरी में बच्चे इन्हीं एंबुलेंसों के आसपास खेलते हैं, जहां हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है. कई बार इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इन कंडम एंबुलेंसों को परिसर से हटाया जाए, एक्सपायर दवाइयों का सुरक्षित निस्तारण किया जाए और कॉलोनी को सुरक्षित व रहने योग्य बनाया जाए. यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-