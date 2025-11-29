Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh News: पीपलखूंट साधारण सभा में किसानों की खाद किल्लत पर तीखी बहस, विकास कार्यों पर हुई विस्तृत समीक्षा

Pratapgarh News: पीपलखूंट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान नीता निनामा की अध्यक्षता में समिति सभागार में हुई. बीडीओ नरेंद्र तेली ने पिछली बैठक की समीक्षा प्रस्तुत की.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 29, 2025, 03:22 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज शाम से भीषण ठंड खड़े कर देगी रोंगटे, सर्द रातों से हाल होगा बेहाल, पढ़ें वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Upadte

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज शाम से भीषण ठंड खड़े कर देगी रोंगटे, सर्द रातों से हाल होगा बेहाल, पढ़ें वेदर अपडेट

दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे दूर, राजस्थान की इस जगह मनाएं न्यू ईयर, नजारे देख रह जाएंगे दंग
9 Photos
New Year 2026

दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे दूर, राजस्थान की इस जगह मनाएं न्यू ईयर, नजारे देख रह जाएंगे दंग

PM Kisan Yojana 22nd Installment: नहीं आएगा इन किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा!
6 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: नहीं आएगा इन किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा!

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स!
6 Photos
IPL 2026

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स!

Pratapgarh News: पीपलखूंट साधारण सभा में किसानों की खाद किल्लत पर तीखी बहस, विकास कार्यों पर हुई विस्तृत समीक्षा

Pratapgarh News: पीपलखूंट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक समित‍ि सभागार में प्रधान नीता निनामा की अध्यक्षता में हुई. बैठक की शुरुआत में बीडीओ नरेंद्र तेली ने पिछली बैठक के बिंदुओं की समीक्षा प्रस्तुत की. बैठक में किसानों की खाद समस्या सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया. सागबारी सरपंच प्रकाश निनामा ने बताया कि क्षेत्र में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे रबी सीजन की बुवाई पर सीधा असर पड़ रहा है.

उन्होंने कृषि विभाग से अद्यतन खाद स्टॉक की जानकारी और लाइसेंसधारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि किसानों को तत्काल और पारदर्शी रूप से खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए. सरपंच ने सीएचसी पीपलखूंट में इमरजेंसी के दौरान शव रखने के लिए डीप फ्रीज उपलब्ध कराने का मुद्दा भी रखा. बैठक में विभागवार कार्य प्रगति की भी समीक्षा की गई. नायब तहसीलदार श्यामलाल मीणा ने एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की. पीएचईडी एईएन तोलसिंह गरासिया ने बताया कि अप्रैल से अब तक करीब दो हजार हैंडपंपों की मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था को सुचारू किया गया है.

जल जीवन मिशन के एईएन रणजीत मीणा और जितेंद्र मीणा ने बताया कि 900 मीटर पाइपलाइन में से 432 मीटर लाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि 15 प्रस्तावित टंकियों में से छह का निर्माण पूरा हो चुका है. बिजली विभाग के जेईएन नरेंद्र मीणा ने कहा कि डूंगलवानी जीएसएस का कार्य जारी है और कृषि कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं. पृथ्वीपुरा जीएसएस की स्वीकृति उच्च स्तर पर लंबित है. इस दौरान सागबारी सरपंच ने केलामेला फीडर की बिजली आपूर्ति सुधारने और टामटिया व बोरी-पी में नए जीएसएस स्वीकृत करने की मांग रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीबीईओ मूलशंकर मेघवाल ने मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की जानकारी दी, वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रभुलाल निनामा ने खड़ियावानी में नई उचित मूल्य की दुकान खोलने, पृथ्वीपुरा सीएचसी में रात्रिकालीन चिकित्सक नियुक्त करने, बंद पड़ी एक्स-रे मशीन को चालू करने और जल जीवन मिशन के तहत वंचित घरों का पुनः सर्वे कर नए कनेक्शन दिए जाने की मांग उठाई. बैठक में कई विभागों की गैरहाजिरी भी मुद्दा बनी रही. जल संसाधन विभाग, पुलिस, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर प्रधान नीता निनामा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा के दौरान संबंधित विभागों की उपस्थिति अनिवार्य है.

साधारण सभा की यह बैठक किसानों की खाद कमी से लेकर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित रही, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं के समाधान के लिए विभागों को अधिक जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ काम करने पर जोर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news