प्रतापगढ़ में निजी विद्यालय की मनमानी पर भड़के अभिभावक, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में एक निजी विद्यालय की मनमानी को लेकर अभिभावक एवं उसके परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक निजी विद्यालय की मनमानी को लेकर अभिभावक एवं उसके परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में विद्यालय प्रबंधन पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देने और अधिक फीस वसूलने का आरोप लगाया है.
साथ ही स्टेशनरी सहित अन्य सामान को निर्धारित दुकान से खरीदने का दबाव बनाए जाने की बात कही है. वरमंडल निवासी दशरथ सिंह ने बताया कि उसके परिवार के तीन बच्चे शहर के एक निजी विद्यालय में बीते 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन विद्यालय में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं होने और फीस ज्यादा होने से वह परेशान थे.
विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी करते हुए निर्धारित दुकानों से ही स्टेशनरी, ड्रेस आदि खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और उनकी कीमत भी अधिक वसूल की जाती है. ऐसे हालात में वह अपने बच्चों को इस स्कूल से निकलवाना चाहता हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है और फीस वसूलने का दबाव बना रहा है.
इसके कारण बच्चों का दूसरे विद्यालय में प्रवेश नहीं हो रहा है और उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है. इसको लेकर आज वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपखंड अधिकारी के पास पहुंचा और कलेक्टर के नाम इस निजी शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जल्द जारी करवाने की भी मांग की गई है.
