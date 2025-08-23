Zee Rajasthan
mobile app

परसोला में रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में हुई युवती की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

Pratapgarh Road Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ में 22 अगस्त देर रात प्रेमी संग जा रही युवती सड़क हादसे में घायल हुई. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई. बताया जा रहा है कि यह हादसा पीछा कर रहे परिचितों के कारण हुआ.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Aug 23, 2025, 17:43 IST | Updated: Aug 23, 2025, 17:43 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी
9 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी

जोधपुर में एक रात का किराया लाखों में! एक दिन जिएं महाराजा स्टाइल, जानें इस पैलेस की खासियत
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर में एक रात का किराया लाखों में! एक दिन जिएं महाराजा स्टाइल, जानें इस पैलेस की खासियत

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है?

राजस्थान के इस मंदिर में पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं गणपति बप्पा! गणेश चतुर्थी पर लगती है भक्तों की भारी भीड़
7 Photos
rajasthan temple

राजस्थान के इस मंदिर में पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं गणपति बप्पा! गणेश चतुर्थी पर लगती है भक्तों की भारी भीड़

परसोला में रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में हुई युवती की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई. यह घटना उस समय की है जब युवती अपने प्रेमी के साथ जा रही थी. इस दौरान कुछ परिचितों ने दोनों को साथ देख लिया और उनका पीछा करने लगे, उस दौरान प्रेमी युगल पीछा छुड़ाने के प्रयास में अचानक वाहन हादसे का शिकार हो गया. जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.

सड़क हादसा, युवती की मौत

घटना के बाद प्रेमी और परिचित युवती को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पारसोला थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि हादसे के समय युवती के परिजन रामदेवरा दर्शन के लिए गए हुए थे, जिस कारण वह अपने परिचित के घर पर रुकी हुई थी. हादसे की सूचना पर पारसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

Trending Now

सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग मुंगाना चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

मामले की जांच

इधर, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए बांसवाड़ा से एफएसएल टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि हादसा वास्तव में पीछा करने से बचने के दौरान हुआ या इसके पीछे कोई और कारण है. इधर घटना के बाद नाथ समाज में आक्रोश का माहौल है. समाज के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नाथ ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि घटना की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ेंRajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news