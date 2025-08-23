परसोला में रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में हुई युवती की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

Pratapgarh Road Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ में 22 अगस्त देर रात प्रेमी संग जा रही युवती सड़क हादसे में घायल हुई. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई. बताया जा रहा है कि यह हादसा पीछा कर रहे परिचितों के कारण हुआ.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई. यह घटना उस समय की है जब युवती अपने प्रेमी के साथ जा रही थी. इस दौरान कुछ परिचितों ने दोनों को साथ देख लिया और उनका पीछा करने लगे, उस दौरान प्रेमी युगल पीछा छुड़ाने के प्रयास में अचानक वाहन हादसे का शिकार हो गया. जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.
सड़क हादसा, युवती की मौत
घटना के बाद प्रेमी और परिचित युवती को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पारसोला थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि हादसे के समय युवती के परिजन रामदेवरा दर्शन के लिए गए हुए थे, जिस कारण वह अपने परिचित के घर पर रुकी हुई थी. हादसे की सूचना पर पारसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग मुंगाना चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी ली.
मामले की जांच
इधर, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए बांसवाड़ा से एफएसएल टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि हादसा वास्तव में पीछा करने से बचने के दौरान हुआ या इसके पीछे कोई और कारण है. इधर घटना के बाद नाथ समाज में आक्रोश का माहौल है. समाज के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नाथ ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि घटना की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए.
