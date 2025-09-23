प्रतापगढ़ में अस्पताल की लापरवाही से गई तहसीलदार की जान? कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

Pratapgarh Death News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक दुखद घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. पीपलखूंट के हाल ही में नियुक्त तहसीलदार योगेश जायसवाल (38) का अचानक निधन हो गया. उनकी मौत के बाद, उनके परिवार ने पीपलखूंट के सरकारी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

असमय निधन और आरोप

तहसीलदार योगेश जायसवाल, जिन्होंने केवल एक महीना पहले ही पीपलखूंट में कार्यभार संभाला था, सोमवार सुबह सीने में बेचैनी और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल लाए गए थे. उनकी पत्नी उषा जायसवाल ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं दी गई और न ही बीपी और शुगर जैसी जरूरी जांचें की गईं. उन्होंने कहा कि लगभग एक घंटे तक वे सिर्फ इलाज का इंतजार ही करते रहे, और जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

तनाव और कार्यभार का दबाव

मृतक की पत्नी उषा जायसवाल, जो हाल ही में अपने बच्चों के साथ पीपलखूंट रहने आई थीं, ने बताया कि उनके पति अक्सर घर पर काम के दबाव और स्टाफ की कमी के बारे में बात करते थे. उनका मानना है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो शायद उनके पति आज जीवित होते. जायसवाल की असामयिक मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, जिसमें उनकी पत्नी के अलावा बेटा रौनक, बेटी तनुश्री और उनके वृद्ध पिता शामिल हैं.

प्रशासनिक जांच का आश्वासन

घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया और एसपी बी. आदित्य सहित कई अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे. कलेक्टर ने मृतक के परिवार को भरोसा दिलाया कि अगर अस्पताल की लापरवाही साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से रिपोर्ट ली जा चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है. जायसवाल के निधन से पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



