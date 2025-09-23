Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में अस्पताल की लापरवाही से गई तहसीलदार की जान? कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के पीपलखूंट तहसीलदार योगेश जायसवाल का निधन हो गया. परिवार ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है. मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्हें समय पर ऑक्सीजन और जाँच नहीं मिली, जिससे उनकी जान चली गई.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 23, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 05:17 PM IST

प्रतापगढ़ में अस्पताल की लापरवाही से गई तहसीलदार की जान? कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

Pratapgarh Death News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक दुखद घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. पीपलखूंट के हाल ही में नियुक्त तहसीलदार योगेश जायसवाल (38) का अचानक निधन हो गया. उनकी मौत के बाद, उनके परिवार ने पीपलखूंट के सरकारी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

असमय निधन और आरोप
तहसीलदार योगेश जायसवाल, जिन्होंने केवल एक महीना पहले ही पीपलखूंट में कार्यभार संभाला था, सोमवार सुबह सीने में बेचैनी और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल लाए गए थे. उनकी पत्नी उषा जायसवाल ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं दी गई और न ही बीपी और शुगर जैसी जरूरी जांचें की गईं. उन्होंने कहा कि लगभग एक घंटे तक वे सिर्फ इलाज का इंतजार ही करते रहे, और जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

तनाव और कार्यभार का दबाव
मृतक की पत्नी उषा जायसवाल, जो हाल ही में अपने बच्चों के साथ पीपलखूंट रहने आई थीं, ने बताया कि उनके पति अक्सर घर पर काम के दबाव और स्टाफ की कमी के बारे में बात करते थे. उनका मानना है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो शायद उनके पति आज जीवित होते. जायसवाल की असामयिक मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, जिसमें उनकी पत्नी के अलावा बेटा रौनक, बेटी तनुश्री और उनके वृद्ध पिता शामिल हैं.

प्रशासनिक जांच का आश्वासन
घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया और एसपी बी. आदित्य सहित कई अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे. कलेक्टर ने मृतक के परिवार को भरोसा दिलाया कि अगर अस्पताल की लापरवाही साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से रिपोर्ट ली जा चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है. जायसवाल के निधन से पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है.

