प्रतापगढ़ में पिकअप ने बाइक का मारी टक्कर, पति-पत्नी और दोस्त की हुई मौत

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पिकअप और बाइक की टक्कर में पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई. पिकअप हाईवे से नीचे उतरकर पलट गई, जिससे ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मध्यप्रदेश के मंदसौर रेफर किया गया है.

हादसा सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कचोटिया गांव के झानिया पुल के पास चित्तौड़गढ़-बांसवाड़ा नेशनल हाईवे 56 पर दोपहर करीब 2.30 बजे हुआ. सुहागपुरा थाना अधिकारी मनीष वैष्णव ने बताया- हादसे में पीपलखूंट के डूंगला वाणी निवासी जीवन मीना (35), उसकी पत्नी चंपा (30) और मित्र गुड्डू मीना (26) की मौत हो गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे.

इनकी बाइक को बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ की ओर जा रही मुर्गियों से भरी पिकअप ने टक्कर मार दी और खेत में उतरकर पलट गई. सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल जीवन मीना, चंपा और गुड्डू मीना के साथ ही पिकअप ड्राइवर असलम खान को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जीवन, चंपा और गुड्डू की मौत हो गई.

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वहीं, असलम को गंभीर हालत में मध्यप्रदेश के मंदसौर रेफर किया गया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को थाने में खड़ा करवाया है. वहीं शवों को मॉच्युरी में रखवाया गया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़िए राजस्थान हादसे की एक और खबर

Jaipur Accident News: जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यह हादसा बेचवाड़ी पुलिया के पास हुआ, जहां हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

इस हादसे में बाइक सवार तीन युवकों-अब्दुल मलिक, मुस्तकीम शाह और साहिल की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना की सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया.

फिलहाल, दो मृतकों के शव निम्स अस्पताल में और एक शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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