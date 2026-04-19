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Pratapgarh News: ऑपरेशन त्रिनेत्र की बड़ी सफलता, 18 लाख रुपये की अवैध अफीम जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगभग 18 लाख रुपये की अवैध अफीम जब्त की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Apr 19, 2026, 08:32 PM|Updated: Apr 19, 2026, 08:32 PM
Pratapgarh News: ऑपरेशन त्रिनेत्र की बड़ी सफलता, 18 लाख रुपये की अवैध अफीम जब्त
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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता और मुस्तैदी का परिचय दिया है. ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में पुलिस ने अवैध अफीम तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत 18 अप्रैल को जिला स्पेशल टीम, पुलिस थाना कोटड़ी और देवगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3 किलो 467 ग्राम अवैध अफीम जब्त की. जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 17 लाख 34 हजार रुपये बताई जा रही है. इस दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी जब्त कीं और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया.

पहली कार्रवाई थाना कोटड़ी क्षेत्र में गश्त के दौरान की गई, जहां दिवाला जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. तलाशी में उसके पास से 821 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई. आरोपी की पहचान बालुराम पिता भागीरथ डांगी, निवासी मोहेड़ा के रूप में हुई, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

दूसरी कार्रवाई देवगढ़ थाना क्षेत्र में पुंगातालाब चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान सामने आई. ग्यासपुर तिराहे से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोकने पर उसमें सवार दो व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली. तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर बॉक्स में छिपाकर रखी गई 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई. इस मामले में भेरूलाल पिता रूपलाल, निवासी नरवाली को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया.

तीसरी कार्रवाई देवगढ़ थाना क्षेत्र के राणपुर फंटा पर की गई, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल के बैटरी बॉक्स में छिपाकर रखी गई 1 किलो 546 ग्राम अफीम बरामद हुई. आरोपी की पहचान दिलीप थोरी पिता बालुराम, निवासी भटोडिया फतेहगढ़ के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया.

इन लगातार सफल कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सतर्क और सख्त है. ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए पुलिस न केवल तस्करों पर शिकंजा कस रही है, बल्कि समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रही है. तीनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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