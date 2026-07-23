/प्रतापगढ़ के निजी स्कूलों में मचा बवाल, सरकार के नए ऐप पर संचालकों का बड़ा विरोध

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा विभाग की 'राज शाला संबलन' मोबाइल एप आधारित मासिक निरीक्षण व्यवस्था पर आपत्ति जताई. संचालकों ने इस व्यवस्था को अव्यावहारिक, दमनकारी और निजी विद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की.

ज्ञापन में बताया गया कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जारी आदेश के तहत अब निजी विद्यालयों का भी प्रत्येक माह 'राज शाला संबलन' मोबाइल एप के माध्यम से 44 बिंदुओं पर निरीक्षण किया जाएगा. संचालकों का कहना है कि इससे पूरे प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में असंतोष का माहौल है.

Add Zee News as a Preferred Source

उनका मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर इस प्रकार की लगातार डिजिटल जांच से विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा और प्रबंधन का अधिक समय शिक्षण कार्य के बजाय औपचारिकताओं को पूरा करने में व्यतीत होगा.

संचालकों ने ज्ञापन में कहा कि निजी विद्यालयों को आरटीई अधिनियम एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत निर्धारित स्वायत्तता प्राप्त है. ऐसे में प्रत्येक माह सरकारी अधिकारियों द्वारा एप आधारित निरीक्षण इस स्वायत्तता के विपरीत है. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक एवं आंतरिक संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और वर्तमान व्यवस्था उस भावना के अनुरूप नहीं है.

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सरकारी और निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली, संसाधन, वित्तीय व्यवस्था तथा संचालन प्रणाली अलग-अलग है. ऐसे में दोनों प्रकार के विद्यालयों का एक समान मापदंडों पर मूल्यांकन करना न्यायसंगत नहीं है. संचालकों का कहना है कि इससे 'इंस्पेक्टर राज' को बढ़ावा मिलेगा, अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा और विद्यालयों का नियमित संचालन प्रभावित होगा.

निजी विद्यालय संचालकों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ओर लगातार नए नियम और जांच प्रक्रिया लागू की जा रही है, जबकि दूसरी ओर आरटीई के तहत देय पुनर्भरण राशि लंबे समय से लंबित है. इससे विशेषकर ग्रामीण और छोटे निजी विद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. उन्होंने प्री-प्राइमरी कक्षाओं के पुनर्भरण की व्यवस्था पूर्व की भांति लागू करने की भी मांग की.

ज्ञापन में अभिभावकों द्वारा फीस और टीसी से जुड़े मामलों में विद्यालय का पक्ष सुने बिना जांच शुरू करने और आरटीई की नियमित जांच पूरी होने के बाद भी दोबारा जांच के आदेश जारी करने पर भी आपत्ति जताई गई.

निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि उनकी मांगों को राज्य सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए. उन्होंने 'राज शाला संबलन' एप के माध्यम से निजी विद्यालयों के मासिक निरीक्षण संबंधी आदेश को वापस लेने, निजी विद्यालय संगठनों से चर्चा कर व्यावहारिक नियम बनाने, लंबित आरटीई भुगतान जारी करने, प्री-प्राइमरी कक्षाओं का पुनर्भरण शुरू करने, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्कूल वाहनों की फिटनेस एवं पीयूसी जांच के लिए विशेष शिविर आयोजित करने और निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा एवं बीमा योजना का लाभ देने की मांग की.

