/प्रतापगढ़ में कांग्रेस की बैठक से पहले टेंट में दौड़ा करंट, 2 की मौत, कई घायल

Pratapgrah News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की रेंदा पंचायत में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक से पहले बड़ा हादसा हो गया. तेज हवा से उड़ते टेंट को संभालने के प्रयास में पाइप ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे करीब 15 लोग करंट की चपेट में आ गए. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है.

तेज हवा से उड़ने लगा टेंट, बिजली लाइन से टकराया पाइप

रेंदा पंचायत में आयोजित इस बैठक में 150 से 200 लोग शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान तेज हवा चलने से बैठक स्थल पर लगाया गया टेंट उड़ने लगा. टेंट को संभालने के लिए मौके पर मौजूद लोगों ने उसके पाइप पकड़ लिए. इसी बीच पाइप ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और करीब 15 लोग करंट की चपेट में आ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे में दो लोगों की मौत

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. हादसे में मोहन पुत्र गौतम मीणा और अर्जुन पुत्र अमरा मीणा की मौत हो गई. हादसे में नौ अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी

घायलों में विकास पुत्र किशन मीणा (23), छगन पुत्र खातू मीणा (55), गोवर्धन पुत्र गौतम यादव (35), लक्ष्मण पुत्र हीरालाल मीणा (32), सुरेश पुत्र नगला मीणा (35), प्रकाश पुत्र रामलाल मेघवाल (30), किशन पुत्र पुलिया मीणा (45), विजीया पुत्र मनजी मीणा (55) निवासी तालियां कुंड और शंकर पुत्र चोकला मीणा (45) शामिल हैं. सभी का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है.

विधायक के पहुंचने से ठीक पहले हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार बैठक में कांग्रेस विधायक नानालाल निनामा भी शामिल होने वाले थे. बताया जा रहा है कि विधायक के पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.