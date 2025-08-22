Pratapgarh News: अचानक फेल हो गए रोडवेज बस के ब्रेक, खाई में जा गिरी और फिर...

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर यात्रियों से भरी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई. ब्रेक फेल होने के बाद खाई में गिरी इस बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन और एंबुलेंस की मदद से प्रतापगढ़ लाया गया. मामूली रूप से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया, गनीमत रही बड़ा हादसा नहीं हुआ.

दरअसल प्रतापगढ़ डिपो की यह खटारा बस चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ की और आ रही थी तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूतियावाड घाटे के निकट अचानक इस बस के ब्रेक फेल हो गए और यह घाट क्षेत्र में रिवर्स उतर गई और खाई में जा गिरी. हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई, गनीमत रही बस की गति ज्यादा नहीं थी और वह पलटी भी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, हादसे में पांच यात्रियों को मामूली चोटे आई हैं. सूचना पर आसपास के ग्रामीण और धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहनों और 108 एंबुलेंस से प्रतापगढ़ लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

Pratapgarh में अरेस्ट हुआ 'अरबाज खान', अवैध हथियार मामले में था फरार

Pratapgarh News: जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार मामले में फरार चल रहे आरोपी अरबाज खान निवासी हथुनिया को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ प्रकरण आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज था. पुलिस ने बताया कि 7 अगस्त को थाना अधिकारी हथुनिया मय जाब्ता गश्त पर थे.

इसी दौरान हथुनिया गांव का रहने वाला सलमान खान पठान पुलिस को देखकर घबरा गया और एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मौके पर फेंककर भाग खड़ा हुआ. पुलिस ने हथियार जब्त कर सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में अरबाज खान भी शामिल था. आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बच रहा था. लगातार तलाश के बाद पुलिस ने उसे भी धर दबोचा.

पुलिस का कहना है कि आरोपी अरबाज के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. जिले में नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

