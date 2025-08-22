Zee Rajasthan
mobile app

Pratapgarh News: अचानक फेल हो गए रोडवेज बस के ब्रेक, खाई में जा गिरी और फिर...

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ डिपो की यह खटारा बस चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ की और आ रही थी तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूतियावाड घाटे के निकट अचानक इस बस के ब्रेक फेल हो गए और यह घाट क्षेत्र में रिवर्स उतर गई और खाई में जा गिरी. हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Aug 22, 2025, 14:41 IST | Updated: Aug 22, 2025, 14:41 IST

Trending Photos

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!
6 Photos
chittorgarh fort

राजस्थान में यहां आज भी सुनाई देती हैं दर्दनाक सिसकियां, सफेद कपड़ों में दिखते हैं साये!

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज
7 Photos
Rajasthan Rituals

दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 24 जिलों के भारी आज का दिन, भयंकर बारिश मचाएगी कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

'राजस्थान का ग्रीस' कहलाती है ये जगह, खूबसूरती देखकर चौंक जाएंगे आप
8 Photos
Trending Quiz

'राजस्थान का ग्रीस' कहलाती है ये जगह, खूबसूरती देखकर चौंक जाएंगे आप

Pratapgarh News: अचानक फेल हो गए रोडवेज बस के ब्रेक, खाई में जा गिरी और फिर...

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर यात्रियों से भरी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई. ब्रेक फेल होने के बाद खाई में गिरी इस बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन और एंबुलेंस की मदद से प्रतापगढ़ लाया गया. मामूली रूप से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया, गनीमत रही बड़ा हादसा नहीं हुआ.

दरअसल प्रतापगढ़ डिपो की यह खटारा बस चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ की और आ रही थी तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूतियावाड घाटे के निकट अचानक इस बस के ब्रेक फेल हो गए और यह घाट क्षेत्र में रिवर्स उतर गई और खाई में जा गिरी. हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई, गनीमत रही बस की गति ज्यादा नहीं थी और वह पलटी भी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, हादसे में पांच यात्रियों को मामूली चोटे आई हैं. सूचना पर आसपास के ग्रामीण और धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहनों और 108 एंबुलेंस से प्रतापगढ़ लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

Trending Now


पढ़ें प्रतापगढ़ की एक और खबर

Pratapgarh में अरेस्ट हुआ 'अरबाज खान', अवैध हथियार मामले में था फरार
Pratapgarh News: जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार मामले में फरार चल रहे आरोपी अरबाज खान निवासी हथुनिया को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ प्रकरण आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज था. पुलिस ने बताया कि 7 अगस्त को थाना अधिकारी हथुनिया मय जाब्ता गश्त पर थे.

इसी दौरान हथुनिया गांव का रहने वाला सलमान खान पठान पुलिस को देखकर घबरा गया और एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मौके पर फेंककर भाग खड़ा हुआ. पुलिस ने हथियार जब्त कर सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में अरबाज खान भी शामिल था. आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बच रहा था. लगातार तलाश के बाद पुलिस ने उसे भी धर दबोचा.

पुलिस का कहना है कि आरोपी अरबाज के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. जिले में नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news