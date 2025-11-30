मूंगाणा की जर्जर सड़क बनी मौत का फंदा, PWD पर लापरवाही के सवाल

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के मूंगाणा कस्बे में रामदेव जी चौराहे से बांसवाड़ा मार्ग तक की सड़क की गंभीर दुर्दशा ने स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है. सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की घोर लापरवाही के कारण, यह महत्वपूर्ण मार्ग लंबे समय से गहरी खाइयों, टूट-फूट और उभरे हुए गड्ढों से भरा हुआ है. हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय लोगों ने इस मार्ग को 'खतरे का रास्ता' कहना शुरू कर दिया है.

आए दिन हादसे और वाहनों का नुकसान

क्षेत्रवासियों के अनुसार, सड़क की हालत जर्जर होने से आए दिन वाहन फंसने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हो रही हैं. सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढों के कारण कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं. वहीं, चारपहिया वाहनों के टायर फटने और चेंबर टूटने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि हर दिन इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम लगने की स्थिति बन जाती है, और लोगों को मजबूरी में जोखिम उठाते हुए यहां से गुजरना पड़ता है. उनका कहना है कि यह सड़क वर्षों से मरम्मत की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन विभाग द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है, काम शुरू नहीं किया जाता.

विभागीय उदासीनता के खिलाफ बढ़ेगा आंदोलन

स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें देकर सड़क सुधार की मांग की है, मगर विभागीय उदासीनता के चलते स्थिति जस की तस बनी हुई है. इससे लोगों में गहरी नाराज़गी है.

ग्रामीणों का सबसे बड़ा डर बरसात के मौसम को लेकर है. उनका कहना है कि पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देंगे और संभावना है कि बड़े हादसे हो सकते हैं. क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से तुरंत सड़क का रखरखाव और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है, अन्यथा वे सामूहिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

