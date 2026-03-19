Pratapgarh News: चंद मिनटों में जलकर राख हो गए 7 बच्चों के सपने, आंखों से नहीं थम रहे आंसू...

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के गांछा गली क्षेत्र में आज शॉर्ट-सर्किट से एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे एक परिवार की वर्षों की मेहनत और बच्चों के सपने पलभर में राख हो गए. यह हादसा रिटायर्ड पोस्टमैन ओमप्रकाश पिता नंदलाल गांछा के घर में हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग अचानक भड़की और कुछ ही समय में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय घर पर केवल महिलाएं ही मौजूद थीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई. आग में बिस्तर, कपड़े, फर्नीचर सहित घरेलू उपयोग का लगभग सारा सामान जलकर नष्ट हो गया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

कई दिनों से ओमप्रकाश चल रहा बीमार

सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आग आसपास के घरों में फैलने से रोकी जा सकी. परिवार का मुख्य व्यवसाय टोकरी और बांस के सुरक्षा कवर बनाना है, जिससे उनका जीवनयापन चलता है. ओमप्रकाश इन दिनों बीमार हैं और जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है. परिवार में कुल 7 संतान हैं, जिनमें 5 बेटे- शेखर, रवि, पवन, गौरव और समित और 2 बेटियां-डिंपल और सोनाली शामिल हैं.

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जरूरी दस्तावेज जलकर खाक

दोनों बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं. सोनाली ने बताया कि आग में परिवार के सभी जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए, जिससे आगे की पढ़ाई, नौकरी और अन्य तैयारियों पर बड़ा असर पड़ा है.

चेहरे पर अपने सपनों के बिखरने का दर्द

हादसे में छत पर लगा पंखा टूटकर गिर गया और गाटर-पट्टी भी क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि जिस स्थान पर शॉर्ट-सर्किट हुआ, वहां गैस सिलेंडर नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है। पढ़ाई कर अपने भविष्य को संवारने का सपना देख रहे बच्चों की आंखों में आंसू साफ नजर आए. सोनाली के चेहरे पर अपने सपनों के बिखरने का दर्द झलकता रहा.

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