Pratapgarh में खाद की किल्लत से हाहाकार, किसानों की लंबी कतारों से दुकानों पर हंगामा

Pratapgarh News: खरीफ सीजन की फसलों के बीच यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत से जिलेभर के किसान बेहाल हैं. पीपलखूंट व अरनोद उपखंड क्षेत्रों में हालात इतने बिगड़े कि किसानों को दुकानों पर लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा, यहां तक कि धक्का-मुक्की और नेशनल हाईवे पर जाम जैसी स्थिति तक उत्पन्न हो गई. कई किसानों ने खाद विक्रेताओं पर कालाबाजारी और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए.

वहीं प्रशासन सक्रिय हुआ और मौके पर अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया. इसी बीच जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने खाद विक्रेताओं की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद नहीं बेची जाए. साथ ही औचक निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की गई.

पीपलखूंट-उपखंड क्षेत्र में खाद की भारी कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी. ग्राम पंचायतों में अभी तक लैंप्स तक खाद की सप्लाई नहीं पहुंची है, जिसके कारण किसान दुकानों के बाहर लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं. सोमवार को हालात इतने बिगड़े कि नेशनल हाईवे-56 पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. एक दुकान पर किसानों और व्यापारी के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई. किसानों ने व्यापारी पर दुर्व्यवहार और कालाबाजारी के आरोप लगाए. इफको क्षेत्रीय प्रतिनिधि निलेश लववंशी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपूर्ति प्रभावित है, स्टॉक आते ही किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी.

वही दूसरी ओर अरनोद उपखंड क्षेत्र में भी यूरिया की भारी किल्लत देखने को मिली. यहां खाद की गाड़ी आते ही किसानों की लंबी कतार लग गई. करीब 400 कट्टे कुछ ही घंटों में बिक गए और किसान मायूस लौटे. स्थिति यह है कि किसान खेत और घरेलू कार्य छोड़कर सुबह से ही केंद्रों पर लाइन में लग जाते हैं. महिलाएं भी अपने घरेलू कामकाज छोड़कर खाद की तलाश में भटक रही हैं. किसानों का कहना है कि हर साल इसी सीजन में यूरिया की कमी होती है और स्टॉकिस्ट जानबूझकर खाद जमा कर ऊंचे दामों पर बेचते हैं.

जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने खाद विक्रेताओं की बैठक ली और साफ निर्देश दिए कि किसानों को तय दर पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि सभी विक्रेता अपने रजिस्टर अपडेट रखें और दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करें. यदि कोई विक्रेता नियम तोड़ेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी. इसी दौरान कलेक्टर ने नीमच रोड स्थित एक खाद दुकान का औचक निरीक्षण किया. किसानों की शिकायत पर दुकान बंद पाई गई और जानकारी मिली कि विक्रेता दूर से खाद बेच रहा है और निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूल रहा है. इस पर कृषि विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार मीणा ने संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया. कलेक्टर के निर्देशों के बाद उपखंड अधिकारियों ने भी खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया.

