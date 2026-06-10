/Pratapgarh: टैंकरों से तेल चोरी कर गांवों में बेचने का खेल बेनकाब, 1375 लीटर पेट्रोल जब्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी और अवैध बिक्री के बड़े खेल का खुलासा हुआ है. छोटीसादड़ी थाना पुलिस और जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1375 लीटर पेट्रोल जब्त किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, महीनगर स्थित एक दुकान में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण किए जाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी. कार्रवाई के दौरान रसद विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

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आठ ड्रमों में भरा 1375 लीटर पेट्रोल

जांच में आठ ड्रमों में भरा 1375 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ. इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ निकालने और भंडारण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी जब्त किए गए. जिला रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत ने बताया कि राजपाल पुत्र देवीलाल जाट की किराए की दुकान में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं. मौके से केसरी सिंह निवासी बामणिया खेत और किशन पुत्र गणपत को गिरफ्तार किया गया.

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नेशनल हाईवे से गुजरने वाले पेट्रोलियम टैंकरों से तेल निकालकर उसे कम कीमत पर खरीदते थे और बाद में आसपास के गांवों में अधिक दामों पर बेच देते थे. इस अवैध कारोबार से उन्हें मोटा मुनाफा होता था.

पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी और अवैध बिक्री का कारोबार

पुलिस और रसद विभाग अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटे हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी और अवैध बिक्री के इस कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और यह धंधा कब से संचालित किया जा रहा था. जिला रसद अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर छोटीसादड़ी थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.