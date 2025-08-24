बिना नींव के पानी में तैरता शिव मंदिर! 4 महीने जल समाधि में रहता है शिवलिंग

Pratapgarh Shiv temple: मध्य प्रदेश-राजस्थान की सीमा से सटे प्रतापगढ़ जिले के निनोर ग्राम स्थित नेनशुख तालाब के बीच बना शिव मंदिर अपने आप में अद्वितीय है. एक शिवभक्त तांत्रिक ने सिद्धि के बल पर उत्तर भारत से उड़ाकर निनोर के नेनशुख तालाब में स्थापित किया था.
Pratapgarh Shiv temple: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मालवा-कांठल क्षेत्र का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर, जिसकी कहानियां सुनकर श्रद्धालु ही नहीं बल्कि सैलानी भी विस्मित हो जाते हैं. यह मंदिर न केवल भगवान शिव और भक्त के अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि स्थापत्य और इतिहास का अद्भुत चमत्कार भी माना जाता है.
मध्य प्रदेश-राजस्थान की सीमा से सटे प्रतापगढ़ जिले के निनोर ग्राम स्थित नेनशुख तालाब के बीच बना शिव मंदिर अपने आप में अद्वितीय है. कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में एक शिवभक्त तांत्रिक ने सिद्धि के बल पर पत्थरों से बने इस मंदिर को उत्तर भारत से उड़ाकर निनोर के नेनशुख तालाब में स्थापित किया था. आश्चर्यजनक बात यह है कि यह मंदिर बिना नींव के पानी के बीच स्थित है.
बरसात के दिनों में जब तालाब लबालब भर जाता है, तब चार माह तक मंदिर का शिवलिंग पूरी तरह जल समाधि में चला जाता है. यही कारण है कि यह स्थल श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए रोमांच और आस्था का केंद्र बना हुआ है. तालाब का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है. निनोर के शिक्षक हेमंत सेन बताते हैं कि यह तालाब महाभारत उत्तरकालीन नैनावती नगरी के लिए प्रमुख जल स्रोत रहा है.
इसकी पाल पर 1658 में धर्मत के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले रतलाम नगर के संस्थापक महाराजा रतन सिंह राठौड़ की रानियों ने सतीत्व का पालन किया था, जिनकी स्मृति में आज भी छत्रियां बनी हुई हैं. नेनशुख तालाब की पाल पर प्राचीन नवग्रह मंदिर, हनुमान मंदिर और विभिन्न कुलदेवताओं के छोटे मंदिर भी स्थित हैं.
तालाब के काले पत्थरों से बने प्राचीन घाट दर्शनीय हैं. वर्षभर खिले रहने वाले कमल पुष्प और यहां ठहरने वाले हजारों देशी-विदेशी पक्षी तालाब को रमणीय पर्यटन स्थल बनाते हैं. यह शिव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतिहास, प्रकृति और रहस्य का अद्वितीय संगम भी है. श्रद्धालु मानते हैं कि यहां आने से हर मनोकामना पूरी होती है और शिवभक्ति का दिव्य अनुभव प्राप्त होता है.
