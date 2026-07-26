/राजस्थान में एमडी तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, उज्जैन-मंदसौर कनेक्शन आया सामने

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कोटड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त की है. पुलिस ने इस मामले में मध्यप्रदेश के उज्जैन निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एमडी की तस्करी में प्रयुक्त हुंडई कार को भी जब्त कर लिया गया है.

घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा

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जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में थाना कोटड़ी प्रभारी ठाकराराम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 25 जुलाई को शौली फंटा पर नाकाबंदी की थी. इसी दौरान शौली की ओर से आ रही एक हुंडई कार (एमपी 13 जेडएल 2310) को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. नाकाबंदी देखकर चालक ने कार वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया.

पूछताछ में कार चालक ने अपना नाम इसरार खान निवासी नागझीरी, उज्जैन तथा साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शाहनवाज उर्फ शानु निवासी फव्वारा चौक, उज्जैन बताया. दोनों की तलाशी लेने पर शाहनवाज के कब्जे से 35 ग्राम अवैध एमडी बरामद हुई. पुलिस ने मादक पदार्थ और परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोटड़ी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब एमडी की खरीद-फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

12 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार

इधर, पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ही कार्रवाई करते हुए 12 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी (मेफेड्रोन) जब्त किया है. पुलिस ने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर एमडी की तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है.

जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 25 जुलाई को भावगढ़ फंटा, वनपुरा क्षेत्र में नाकाबंदी की थी. इसी दौरान देवल्दी की ओर से आ रही एक हीरो मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देखकर चालक ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मेहमुद खान पिता सरफराज खान पठान निवासी भावगढ़, जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) बताया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) बरामद हुई. पुलिस ने मादक पदार्थ और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अरनोद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है.