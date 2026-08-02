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Pratapgarh: बेटे के घर में मां ने ही कराई लाखों की चोरी, भाई के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में लाखों की चोरी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.  पुलिस जांच में पता चला कि मां ने अपने भाई के साथ मिलकर बेटे के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 02, 2026, 01:35 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 01:35 PM IST
Pratapgarh: बेटे के घर में मां ने ही कराई लाखों की चोरी, भाई के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की रठांजना थाना पुलिस ने सेमलोपुर गांव में हुई लाखों रुपये की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी की साजिश घर की ही महिला ने अपने धर्म के भाई के साथ मिलकर रची थी.

दोनों ने मिलकर महिला के ही बेटे के घर से नकदी और जेवरात चोरी किए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले का खुलासा किया.

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घर का सामान बिखरा मिला

पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को सेमलोपुर निवासी श्रीपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई की रात परिवार के सभी सदस्य सो गए थे. सुबह उठने पर घर का सामान बिखरा मिला और अलमारियों में रखे पत्नी, भाई की पत्नी और मां के सोने-चांदी के जेवरात और करीब दो लाख रुपये नकद गायब थे. इस पर रठांजना थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

मां ने करवाई बेटे के घर चोरी

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए, संदिग्धों से पूछताछ की और लगातार निगरानी रखी. पूछताछ में गुड्डी कुवंर ने अपने धर्म के भाई रामप्रसाद सुधार के साथ मिलकर अपने ही बेटे के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया.

मोटरसाइकिल चोरी मामले का किया खुलासा

इधर, प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 25 वर्षीय आरोपी कुणाल पाटीदार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे और उसकी निशानदेही पर चोरी की कुल पांच मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. आरोपी के खिलाफ पहले से भी चोरी के चार मामले दर्ज हैं और पुलिस के अनुसार वह ब्राउन शुगर का नशे का आदी है.

एसपी विशाल जांगिड़ ने बताया कि 12 जून को कृषि उपज मंडी परिसर से रामेश्वर नाथ की पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी. पीड़ित की रिपोर्ट पर प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने शहर और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों पर लगातार नजर रखी. 31 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हुलिए के आधार पर नीमच रोड बायपास के पास एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

आरोपी करता है ब्राउन शुगर का नशा

उसने अपना नाम कुणाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पाटीदार निवासी गोदाला, थाना रंठाजना, जिला प्रतापगढ़ बताया. पूछताछ में आरोपी ने कृषि उपज मंडी से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल जब्त कर उसे गिरफ्तार किया. आगे की पूछताछ में आरोपी ने अलग-अलग स्थानों से अन्य मोटरसाइकिलें चोरी करना भी कबूल किया. उसकी निशानदेही पर चार और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. इस तरह पुलिस ने कुल पांच चोरी की बाइक बरामद कर ली हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी ब्राउन शुगर का नशा करता है और नशे की हालत में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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