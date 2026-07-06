/Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

Pratapgarh News: देशभर में पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के रिश्तों से जुड़े कई सनसनीखेज हत्याकांड सामने आए हैं. अब ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 52 वर्षीय महिला ने अपने से 19 साल छोटे 33 वर्षीय पड़ोसी दुकानदार के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली.

हत्या के लिए मध्यप्रदेश से तीन युवकों को बुलाया गया, 5 लाख रुपये का सौदा तय हुआ और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को कट्टे में भरकर कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस ने मनोवैज्ञानिक पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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कट्टे में बंद था शख्स का शव

प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में सालमगढ़ थानाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया. पुलिस के अनुसार 26 जून को सूचना मिली कि दलोट गांव स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास एक कुएं में कट्टे में बंद एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला. मौके पर मौजूद मृतक की बेटी ने शव की पहचान अपने पिता शंकरलाल निवासी भचूंडला के रूप में की. इसके बाद शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दलोट की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.

पति की हत्या कर कुएं में फेंका शव

शुरुआत में मृतक की पत्नी ने पति की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने किसी प्रकार की रंजिश या किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं जताया, जिससे पुलिस के सामने यह पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया. टीमों ने थाना क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों से लगातार पूछताछ की गई. इसके साथ ही पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिससे पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं.



5 लाख रुपये में सौदा किया था तय

जांच में सामने आया कि 24 जून को मृतक के घर पर उसकी पत्नी तुलसीबाई और पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद वाहिद कुरैशी द्वारा बुलाए गए तीन युवक पहुंचे थे. इन युवकों ने शंकरलाल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद शव को काले कट्टे में भरकर घर से दूर स्थित कुएं में फेंक दिया गया. पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की मोटरसाइकिल को भी करीब तीन किलोमीटर दूर दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, ताकि मामला कहीं और का लगे.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी तुलसीबाई और पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद वाहिद कुरैशी इस पूरी साजिश के मुख्य सूत्रधार थे. दोनों पिछले एक-दो माह से शंकरलाल की हत्या की योजना बना रहे थे. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच 5 लाख रुपये का सौदा हुआ था. इसके अलावा वाहिद को आधा बीघा जमीन देने की भी बात तय हुई थी.

24 जून का था ये मामला

जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद वाहिद को मृतक की कुछ जमीन बेचकर रुपये दिलाने, मृतक की जमीन पर जीवनभर बिना किराए दुकान चलाने और घर के ऊपर एक कमरा बनाकर रहने की भी योजना बनाई गई थी, जिस पर तुलसीबाई सहमत हो गई थी. इसी साजिश को अंजाम देने के लिए वाहिद ने मध्यप्रदेश से तीन युवकों को बुलाया और 24 जून को शंकरलाल की हत्या करवा दी.

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी तुलसीबाई (52) निवासी भचूंडला और मोहम्मद वाहिद कुरैशी (33) निवासी पिपलोदा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में शामिल मध्यप्रदेश से बुलाए गए अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.