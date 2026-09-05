/Pratapgarh: 'मरने वाला हूं'... सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाला युवक गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक ने अपने फोटो के साथ दर्द भरा गाना लगाकर खुद के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया था.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल से मिली सूचना पर अरनोद थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से अकाउंट की जानकारी जुटाई और युवक तक पहुंची.

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3 सितंबर को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को मिला था वीडियो

पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को एक वीडियो प्राप्त हुआ था. वीडियो में एक युवक अपने फोटो के साथ दर्द भरा गाना लगाकर खुद के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात प्रदर्शित कर रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अरनोद थाना पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि संबंधित अकाउंट का इस्तेमाल भाटखाली निवासी चेतन मीणा कर रहा था.

पुलिस टीम ने युवक की तलाश की और उसे गौतमेश्वर रोड, अरनोद पर मौजूद पाया. पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके पिता ने काम-धंधा नहीं करने और इधर-उधर घूमने को लेकर उसे डांटा था. इसके बाद परिवार पर दबाव बनाने और सोशल मीडिया पर चर्चित होने के उद्देश्य से उसने यह वीडियो तैयार कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया.

पुलिस ने बताया कि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से युवक के परिजनों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ. मामले में अपराध की रोकथाम और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चेतन मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस की कार्रवाई से सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक और भय पैदा करने वाली पोस्ट करने वालों को सख्त संदेश मिला है.

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