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प्रतापगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मुंह से निकल रहा था खून और घर में मिला शव

प्रतापगढ़ जिले के भंवर सेमला गांव में मोहन मीणा नामक युवक का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. मृतक के गले में रस्सी का फंदा था और मुंह से खून निकल रहा था. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने और शव को घर में छोड़ने का आरोप लगाया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 18, 2026, 04:51 PM|Updated: Jun 18, 2026, 04:51 PM
प्रतापगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मुंह से निकल रहा था खून और घर में मिला शव
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के भंवर सेमला गांव में एक युवक का शव उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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कमरे में मिला युवक का शव

पुलिस के अनुसार, भंवर सेमला निवासी मोहन मीणा बुधवार सुबह अपने ससुराल वीरपुर गांव जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. गुरुवार सुबह उनके पिता फूलचंद जब मोहन के कमरे में पहुंचे तो उन्हें मोहन का शव फर्श पर पड़ा मिला. मृतक के गले में रस्सी का फंदा था और मुंह से खून निकल रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.


पति-पत्नी के बीच चल रहा था विवाद
सुहागपुरा थाने के जांच अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि मृतक के पिता फूलचंद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहन का विवाह करीब पांच वर्ष पहले वीरपुर गांव में हुआ था. उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं. पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और करीब तीन माह पहले उनकी पत्नी बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई थी.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मोहन के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की और बाद में शव को उसके घर में लाकर छोड़ दिया. वहीं, मोहन पेशे से जेसीबी मैकेनिक था और अपने परिवार का भरण-पोषण इसी कार्य से करते थे.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है. पुलिस मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के साथ ही परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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