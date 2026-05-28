/Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की मौत पर बवाल, करणी सेना समेत कई संगठनों ने रखी ये मांगें

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित क्वार्टर में महिला कॉन्स्टेबल द्वारा किए गए सुसाइड मामले को लेकर सर्व समाज संगठन, करणी सेना एवं समस्त राजपूत संगठनों तथा सजग नागरिकों की ओर से पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित कई मांगें रखी गई.

ज्ञापन में बताया गया कि छोटीसादड़ी थाना परिसर के क्वार्टर में वरमंडल निवासी महिला कॉन्स्टेबल द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना अत्यंत दुखद और संवेदनशील है. इस घटना ने न केवल महिला पुलिसकर्मियों के बीच बल्कि पूरे पुलिस परिवार और समाज में गहरा आघात पहुंचाया है. संगठनों ने कहा कि इस घटना से मृतका के परिजनों और आमजन में भारी आक्रोश एवं शोक की लहर है.

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ज्ञापन में कहा गया कि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय और संबल प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए मृतका के परिवार की स्थिति को देखते हुए उनके किसी एक आश्रित या परिजन को बिना किसी प्रशासनिक विलंब के जल्द से जल्द सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.

पुलिस विभाग और राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि परिवार को इस कठिन समय में राहत और संबल मिल सकें. पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि आत्महत्या के पीछे यदि किसी प्रकार का मानसिक दबाव, प्रताड़ना, कार्यस्थल का तनाव अथवा अन्य कोई कारण रहा हो तो उसका खुलासा हो सकें.

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि जांच किसी दबाव में नहीं होकर पारदर्शी तरीके से की जाए. यदि जांच के दौरान थाने या विभाग के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा प्रताड़ना, लापरवाही या दबाव डालने जैसी बात सामने आती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों एवं एफएसएल टीम की रिपोर्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच में शामिल किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी प्रकार की शंका की स्थिति न बने. ज्ञापन में संगठनों ने पुलिस प्रशासन से संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय, आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति सुनिश्चित कराई जाए. ज्ञापन पर सर्व समाज संगठन प्रतापगढ़, करणी सेना प्रतापगढ़, समस्त राजपूत संगठन एवं सजग नागरिकों के हस्ताक्षर भी किए गए.