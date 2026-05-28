Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की मौत पर बवाल, करणी सेना समेत कई संगठनों ने रखी ये मांगें

Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की मौत पर बवाल, करणी सेना समेत कई संगठनों ने रखी ये मांगें

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी में महिला कॉन्स्टेबल द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले ने पूरे जिले में संवेदनशील माहौल हो गया है. इस मामले को लेकर सर्व समाज संगठन, करणी सेना, राजपूत संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: May 28, 2026, 08:01 PM|Updated: May 28, 2026, 08:02 PM
Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की मौत पर बवाल, करणी सेना समेत कई संगठनों ने रखी ये मांगें
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना परिसर स्थित क्वार्टर में महिला कॉन्स्टेबल द्वारा किए गए सुसाइड मामले को लेकर सर्व समाज संगठन, करणी सेना एवं समस्त राजपूत संगठनों तथा सजग नागरिकों की ओर से पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित कई मांगें रखी गई.

ज्ञापन में बताया गया कि छोटीसादड़ी थाना परिसर के क्वार्टर में वरमंडल निवासी महिला कॉन्स्टेबल द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना अत्यंत दुखद और संवेदनशील है. इस घटना ने न केवल महिला पुलिसकर्मियों के बीच बल्कि पूरे पुलिस परिवार और समाज में गहरा आघात पहुंचाया है. संगठनों ने कहा कि इस घटना से मृतका के परिजनों और आमजन में भारी आक्रोश एवं शोक की लहर है.

Add Zee News as a Preferred Source

ज्ञापन में कहा गया कि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय और संबल प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए मृतका के परिवार की स्थिति को देखते हुए उनके किसी एक आश्रित या परिजन को बिना किसी प्रशासनिक विलंब के जल्द से जल्द सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.

पुलिस विभाग और राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि परिवार को इस कठिन समय में राहत और संबल मिल सकें. पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि आत्महत्या के पीछे यदि किसी प्रकार का मानसिक दबाव, प्रताड़ना, कार्यस्थल का तनाव अथवा अन्य कोई कारण रहा हो तो उसका खुलासा हो सकें.

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि जांच किसी दबाव में नहीं होकर पारदर्शी तरीके से की जाए. यदि जांच के दौरान थाने या विभाग के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा प्रताड़ना, लापरवाही या दबाव डालने जैसी बात सामने आती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों एवं एफएसएल टीम की रिपोर्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच में शामिल किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी प्रकार की शंका की स्थिति न बने. ज्ञापन में संगठनों ने पुलिस प्रशासन से संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय, आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति सुनिश्चित कराई जाए. ज्ञापन पर सर्व समाज संगठन प्रतापगढ़, करणी सेना प्रतापगढ़, समस्त राजपूत संगठन एवं सजग नागरिकों के हस्ताक्षर भी किए गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:पहले रील बनाकर Instagram पर किया अपलोड, फिर सबको बोला अलविदा! युवक की मौत में चौंकाने वाला खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

राजस्थान में 4,398 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अजमेर से दिल्ली!

राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

चूरू में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग मामला गरमाया, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण लिंक पर पुलिस का बड़ा एक्शन

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिवंगत किसानों के अटके बीमा क्लेम की प्रक्रिया हुई बेहद आसान

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

हादसा या षड्यंत्र? पूर्व प्रधान समेत परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने पर नया मोड़, पढ़ें पूरा मामला

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

भैराणा धाम में रात 1:30 बजे आखिर कैसे हुआ समझौता? बेनीवाल-प्रशासन में सहमति बनने के बाद टला जयपुर कूच

चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

पूर्व प्रधान की मौत में चौंकाने वाला खुलासा, पहली पत्नी और बेटी-बेटे ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम

बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

जयपुर में हाईटेक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा! पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो और करोड़ों की डिमांड

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

NH-52 पर चल रहा था डीजल चोरी का खेल, सादे कपड़ों में पहुंची झालावाड़ पुलिस ने 6 ढाबा संचालकों को दबोचा

सादुलपुर में महिला को घसीटकर ले गई पुलिस, बोली- खुद को आग लगाने की दी थी धमकी

Rajasthan News: दौसा में मॉब लिंचिंग, बस एक शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, अस्पताल में तोड़ा दम

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

नोखा बाईपास पर भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर और मिनी बस की टक्कर में 3 की दर्दनाक मौत, कई घायल

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

Tags:
Pratapgarh news
rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Pushkar Accident: अचानक पलटी 18 पर्यटकों से भरी कैंपर गाड़ी, मची चीख-पुकार

Pushkar Accident: अचानक पलटी 18 पर्यटकों से भरी कैंपर गाड़ी, मची चीख-पुकार

Ajmer News
2

Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की मौत पर बवाल, करणी सेना समेत कई संगठनों ने रखी ये मांगें

Pratapgarh news
3

पहले रील बनाकर Instagram पर किया अपलोड, फिर सबको बोला अलविदा! युवक की मौत में चौंकाने वाला खुलासा

Jalore Crime
4

CS वी. श्रीनिवास का पुलिस HQ दौरा, 1930 हेल्पलाइन पर खुद सुनी पीड़ित की बात

Jaipur news
5

चूरू में नौतपा का कहर, सड़कें बनी गर्म तवा ! बाहर निकलना हुआ मुश्किल

Rajasthan Weather Update